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Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
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Алексей Фатеев
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Дата рождения
30 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Купянск, СССР (Украина)
Биография Алексея Фатеева
Родился 30 ноября 1974 года. Купянск, СССР (Украина).
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Фильмография Алексея Фатеева
Обратимая реальность
фантастика, триллер
2022, Россия
5.0
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Бесприданница
спектакль
2016, Россия
0.0
Побег за мечтой
драма, криминал
2015, Россия
6.0
Курортный роман
мелодрама, детектив
2007, Россия
5.0
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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил Приз жюри на 70-ом Каннском кинофестивале
28 мая на торжественной церемонии закрытия 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была удостоена Приза жюри.
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30 мая 2017 14:01
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