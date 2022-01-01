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Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
О персоне
Фильмография
Игорь Филиппов
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Дата рождения
13 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Рига, СССР (Латвия)
Рост
180 см
Биография Игоря Филиппова
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Фильмография Игоря Филиппова
Гранит
боевик
2021, Россия
8.0
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