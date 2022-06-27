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Грегуар Колен
Грегуар Колен
Grégoire Colin
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Грегуар Колен
Grégoire Colin
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Дата рождения
27 июля 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Шатне-Малабри, Франция
Биография Грегуара Колена
Родился 27 июля 1975 года. Шатне-Малабри, Франция.
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Фильмография Грегуара Колена
Avec amour et acharnement
мелодрама
2021, Франция
4.0
Обыкновенная страсть
мелодрама, эротика
2020, Франция / Бельгия
5.0
Любовники
мелодрама, триллер
2020, Франция
4.0
Камилла
биография, драма
2019, Франция
6.0
Славные ублюдки
драма
2013, Франция / Германия
4.0
35 стопок рома
драма
2008, Франция / Германия
7.0
Потерянное владение
фэнтези, драма
2005, Франция / Италия / Испания / Румыния
5.0
Красивая работа
драма
1999, Франция
7.0
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Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.
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27 июня 2022 12:46
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