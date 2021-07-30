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Дэниэл Дж. Гур
Дэниэл Дж. Гур
Dan Goor
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Дэниэл Дж. Гур
Dan Goor
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Дата рождения
28 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
192 см
Биография Дэниэла Дж. Гура
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Прощание в духе эпичного блокбастера: появился новый трейлер финального сезона «Бруклина 9-9»
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30 июля 2021 15:10
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