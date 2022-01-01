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Джессика Коффил
Джессика Коффил
Jessica Cauffiel
О персоне
Фильмография
Джессика Коффил
Jessica Cauffiel
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Дата рождения
30 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Детройт, США
Биография Джессика Коффил
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Фильмография Джессика Коффил
Блондинка в законе 3
комедия, мелодрама
2023, США
0.0
Угадай, кто?
комедия
2005, США
6.0
Белые Цыпочки
комедия, криминал
2004, США
6.0
Застрял в тебе
комедия
2003, США
6.0
Ну ты и придурок!
комедия, мелодрама
2002, Канада
6.0
День Святого Валентина
ужасы, триллер
2001, США / Австралия
5.0
Блондинка в законе
комедия
2001, США
6.0
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