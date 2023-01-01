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В метре друг от друга
В метре друг от друга, 2019: актеры и роли
Five Feet Apart
В метре друг от друга
2019 / США
Трейлер
8.4
Оцените
198
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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В метре друг от друга, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Бальдони
Justin Baldoni
В ролях
Коул Спроус
Cole Sprouse
Хейли Лу Ричардсон
Haley Lu Richardson
Клэр Форлани
Claire Forlani
Парминдер К. Награ
Parminder Nagra
Мойзес Ариас
Moises Arias
Эмили Бальдони
Emily Baldoni
Гари Викс
Gary Weeks
Кимберли Хеберт Грегори
Kimberly Hebert Gregory
Ариана Гуерра
Сью-Линн Ансари
Sue-Lynn Ansari
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