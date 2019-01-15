Наша рецензия

Любовь сильнее смерти. Лучше сгореть, чем увянуть, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Carpe diem, и так далее. Мы знаем это, ещё не приступив к просмотру, мы знаем, чем кончится рассказ о двух тяжело больных подростках, рискнувших влюбиться друг в друга. От «Истории любви» к «Спеши любить», далее к «Виноваты звёзды» и ещё к нескольким слёзовыжимательным мелодрамам. Поэтому сюжет достаточно обрисовать в самых общих чертах.…