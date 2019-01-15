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В метре друг от друга В метре друг от друга
Киноафиша Фильмы В метре друг от друга Отзывы о фильме «В метре друг от друга»
Five Feet Apart В метре друг от друга 2019 / США
8.4 Оцените
199 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «В метре друг от друга»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Любовь сильнее смерти. Лучше сгореть, чем увянуть, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Carpe diem, и так далее. Мы знаем это, ещё не приступив к просмотру, мы знаем, чем кончится рассказ о двух тяжело больных подростках, рискнувших влюбиться друг в друга. От «Истории любви» к «Спеши любить», далее к «Виноваты звёзды» и ещё к нескольким слёзовыжимательным мелодрамам. Поэтому сюжет достаточно обрисовать в самых общих чертах.…

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tarasovadaria29 15 января 2019, 21:12
Возрастная категория?
15 января 2019, 21:12 Ответить
Екатерина Боронова 18 января 2019, 18:57
в ответ на сообщение tarasovadaria29 от 15 января 2019, 21:12
16+
18 января 2019, 18:57 Ответить
Эльвира Музофарова 2 апреля 2019, 18:35
В 11лет пустят?
2 апреля 2019, 18:35 Ответить
Алина Изотова 10 апреля 2019, 17:16
простите а разве в Приозерске этот фильм будут показывать?
я просто смотрела типо только в Питере(((
10 апреля 2019, 17:16 Ответить
Алина Изотова 10 апреля 2019, 17:18
надеюсь в 13 пустят)))
10 апреля 2019, 17:18 Ответить
Женя Матвеева 22 апреля 2019, 22:51
в ответ на сообщение Эльвира Музофарова от 2 апреля 2019, 18:35
не думаю
22 апреля 2019, 22:51 Ответить
Элиза Волкова 28 апреля 2019, 14:13
А во сколько начинается сеанс фильма?...
28 апреля 2019, 14:13 Ответить
Мария Костомарова 29 апреля 2019, 13:38
ни кто не знает, сколько билеты и во сколько сеанс???
(мне 13, иду с подругой. Времени ходить спрашивать нет)
29 апреля 2019, 13:38 Ответить
userelena 1 мая 2019, 18:39
Оценка
Если вы давненько не плакали ,то готовтесь)!Невозможный,красивый,сексуальный,талантливый,добрый ..Всегда жаль таких(((((
1 мая 2019, 18:39 Ответить
Ирина Сурело 1 мая 2019, 21:10
Оценка
Страшная болезнь и реальная жизнь подростков с этой болезнью. Можно опустить руки, а можно бороться....и не смотря на страшный диагноз - любить и быть счастливым.
1 мая 2019, 21:10 Ответить
Polina Medvedeva 2 мая 2019, 00:14
Оценка
Просто шикарный фильм. Столько жизненных моментов,эмоций, переживаний. Удивилась,что на премьере было не много людей,НО...даже парни на задних рядах вели себя адекватно в самые прекрасные моменты этого фильма,а не то что на "50 оттенков серого". В общем я ставлю этому фильму 10 из 10. Актеры сыграли шикарно.
2 мая 2019, 00:14 Ответить
Артем Кургузкин 2 мая 2019, 17:14
Оценка
Фильм очень понравился! Рекомендую сходить со своей половинкой.
2 мая 2019, 17:14 Ответить
Таисия Николаева 2 мая 2019, 18:15
Оценка
Супер !!! Фильм просто класс , весь кинозал плакал
2 мая 2019, 18:15 Ответить
Алина Тушкова 2 мая 2019, 19:47
В Ачинске будет?
2 мая 2019, 19:47 Ответить
София Баклаганич 2 мая 2019, 22:38
Это в Луганске?
2 мая 2019, 22:38 Ответить
Евгений Кузнецов 4 мая 2019, 10:58
Оценка
Классный фильм, много слез в конце)
4 мая 2019, 10:58 Ответить
hvgvg.com.ry 4 мая 2019, 23:08
Оценка
Этот фильм нереальный. Это настоящие чувства. А концовка меня поразила, не думала что все так печально будет. А так фильм сам по себе бомбезный, но тяжелый очень.
4 мая 2019, 23:08 Ответить
hvgvg.com.ry 4 мая 2019, 23:12
Оценка
Этот фильм нереальный. Я не думала что концовка будет настолько печальной. Мне кажеться, что этот фильм понравиться любому. Он бомбезный, но достаточно тяжелый. Мне безумно понравилось, чувсвую что буду его кучу раз еще пересмаривать.
4 мая 2019, 23:12 Ответить
Клара Речапова 6 мая 2019, 22:29
Оценка
Невозможно сдержать слез смотря этот фильм ... готова еще раз пересмотреть
6 мая 2019, 22:29 Ответить
Элина Галиева 6 мая 2019, 22:43
Оценка
Лучший фильм за последнее время.
Редко плачу над фильмами, но этот прям зацепил. Всем советую пойти!
6 мая 2019, 22:43 Ответить
Анастасия Разяпова 7 мая 2019, 18:12
в ответ на сообщение Эльвира Музофарова от 2 апреля 2019, 18:35
Пустят поверьте, мою сестру пропустили)
7 мая 2019, 18:12 Ответить
Ксюша Мутовина 10 мая 2019, 19:47
Оценка
Отличный фильм, хорошо мотивирует, да и поплакать есть над чем))
10 мая 2019, 19:47 Ответить
poav 18 мая 2019, 00:13
Оценка
Отличный добрый фильм. Красивая музыка. Актеры очень искренне живут. С удовольствием сходим его посмотреть еще.
18 мая 2019, 00:13 Ответить
annsemy7890 21 мая 2019, 14:55
Извините, а в 14 лет пустят?? Без родителей если идти
21 мая 2019, 14:55 Ответить
Виктория Мирная 14 июня 2019, 11:06
Оценка
Фильм шикарный. Крутые актеры, интересный сюжет. Очень трогательный фильм. Советую всем😻
14 июня 2019, 11:06 Ответить
Виталий Гойло 4 июля 2019, 00:05
Оценка
Фильм очень сильный и идеально подходит для тех, кто из ничего создает проблемы и не понимает что такое в реальности боль и горе, думаю таким зрителям поможет посмотреть на жизнь с другой стороны
4 июля 2019, 00:05 Ответить
arinaiskenderova34 12 октября 2019, 21:09
Оценка
Мой любимый теплый фильм
12 октября 2019, 21:09 Ответить
Виктория 1 ноября 2019, 11:25
Оценка
Безумно понравился фильм, трогательная история, даже парень чуть слезу не пустил, посмотрела два раза и такое же эмоции
1 ноября 2019, 11:25 Ответить
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