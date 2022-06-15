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Коул Спроус

Cole Sprouse
Коул Спроус
Коул Спроус Cole Sprouse
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Дата рождения
4 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ареццо, Тоскана, Италия
Рост
181 см
Личные связи
Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт
встречаются
Биография Коула Спроуса

Коул Спроус родился 4 августа 1992 года в городе Ареццо в центральной Италии через 15 минут после рождения своего брата-близнеца Дилана. Родители мальчиков преподавали английский язык в Тоскане. Когда малышам было около четырёх месяцев, семья переехала в США. Через пять лет после их рождения родители расстались, и мальчики остались жить с отцом. Бабушка братьев была актрисой, и именно она настояла на том, чтобы Коул и Дилан стали сниматься в кино.

В 1990-е годы Дилан получил свою первую значительную роль: он сыграл Бена – сына Росса – в ситкоме «Друзья» и на протяжении следующих нескольких лет периодически появлялся в сериале.

В 2010 году Коул окончил школу, а сразу после выпуска переехал на восток страны, где поступил в Нью-Йоркский университет, в котором собирался изучать режиссуру. Однако, не доучившись, Коул решил сменить профиль и занялся археологией. Во время одной из летних стажировок он даже работал на археологических раскопках в Болгарии, где обнаружил маску греческого бога Диониса.

С 2012 года Коул подрабатывал в модельном агентстве в качестве фотохудожника. Тогда актер поставил на паузу свою карьеру в кино. Но в 2017 году Коул Спроус снова вернулся к съемкам, и первым проектом с его участием после длительного перерыва стал сериал «Ривердэйл». Но фотографию он все равно не бросил.

В 2013 году он встречался с однокурсницей Бри Морган, но по окончании университета пара рассталась. В 2017 году стало известно о его отношениях с Лили Рейнхарт, партнёршей по сериалу «Ривердэйл». Весной 2020 года пара рассталась, и с тех пор информации о новых партнерах Коула не было.

Интересные факты о Коуле Спроусе
  • Уже в восемь месяцев Коул получил свою первую роль в фильме «Грейс в огне», где они с братом играли по очереди, так как, согласно законодательству, дети могут работать на съемочной площадке ограниченное время.
  • В качестве фотографа Коул успел поработать со многими модными изданиями, в том числе с W Magazine и L’Uomo Vogue.
  • Хотя на кинокарьере мальчиков настаивала их бабушка, Коул говорил о том, что он попал в актерскую сферу из-за матери, которая водила братьев на съемки, так как семье не хватало денег. Он почти уверен, что никогда бы не попал в киноиндустрию по собственному желанию.
  • Коул и Дилан оба учились в Нью-Йоркском университете, и во время церемонии вручения дипломов они решили поменяться местами и принять дипломы друг друга.
  • Кроме официального аккаунта в Instagram у Коула также есть страница @camera_duels, где он выкладывает фото своих фанатов, которые пытались незаметно его сфотографировать.
Фильмография Коула Спроуса
В метре друг от друга
В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Двое на дороге
Двое на дороге
приключения, комедия, криминал 2011, США
5.0
Цыпочки
Цыпочки
драма 2004, США / Великобритания / Франция / Япония
7.0
Большой папа
Большой папа
драма, комедия 1999, США
6.0
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4 комментария
14 ноября 2018 00:52
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