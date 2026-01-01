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Фильмография
Эмили Бальдони
Emily Baldoni
Киноафиша
Персоны
Эмили Бальдони
Эмили Бальдони
Emily Baldoni
Дата рождения
3 августа 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Биография Эмили Бальдони
Родилась 3 августа 1984 года. Уппсала, Швеция.
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