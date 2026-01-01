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Эмили Бальдони
Эмили Бальдони Emily Baldoni
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Эмили Бальдони

Emily Baldoni

Дата рождения
3 августа 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Эмили Бальдони

Родилась 3 августа 1984 года. Уппсала, Швеция. 

Популярные фильмы

Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму (2005)
Менталист 8.2
Менталист (2008)
В метре друг от друга 7.8
В метре друг от друга (2019)

Фильмография Эмили Бальдони

Линия разлома 5.9
Линия разлома
фантастика 2024, США
В метре друг от друга 7.8
В метре друг от друга Five Feet Apart
мелодрама, драма 2019, США
Рецензия
Агенты «Щ.И.Т.» 7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
Связь 7.1
Связь Coherence
фантастика, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Идентичность 3.3
Идентичность Identical
триллер 2011, США
Морская полиция: Лос-Анджелес 6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал 2009, США
Легенда об искателе 7.7
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези 2008, США
Менталист 8.2
Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
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