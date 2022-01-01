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Джастин Бальдони
Джастин Бальдони
Justin Baldoni
О персоне
Фильмография
Джастин Бальдони
Justin Baldoni
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Дата рождения
24 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джастина Бальдони
Родился 24 января 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джастина Бальдони
В метре друг от друга
мелодрама, драма
2019, США
8.0
Аферист
криминал, драма
2018, США
4.0
Свадьба под прикрытием
мелодрама
2012, США
5.0
Безответная любовь
драма, триллер
2010, США
7.0
Племя
ужасы
2009, США
5.0
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