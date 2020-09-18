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Анджей Хыра
Анджей Хыра
Andrzej Chyra
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Анджей Хыра
Andrzej Chyra
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Дата рождения
27 августа 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Анджея Хыра
Родился 27 августа 1964 года. Грыфув-Сленский, Польша.
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Фильмография Анджея Хыра
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Паркет
драма
2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
Эфир
триллер, драма, исторический
2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
6.0
Иней
драма
2017, Украина / Литва / Франция / Польша
5.0
На границе
боевик, триллер, драма
2016, Польша
5.0
Соединенные штаты любви
драма
2016, Польша / Швеция
6.0
Последняя семья
драма, биография
2016, Польша
7.0
Простая история об убийстве
триллер
2016, Польша
5.0
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