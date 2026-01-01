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Ноэми Львовски
Ноэми Львовски Noémie Lvovsky
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Ноэми Львовски

Noémie Lvovsky

Дата рождения
14 декабря 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
VIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Ноэми Львовски

Родилась 14 декабря 1964 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Самбра: Анатомия преступления 7.8
Самбра: Анатомия преступления (2023)
Жанна Дюбарри 7.6
Жанна Дюбарри (2023)
Презумпция виновности 7.3
Презумпция виновности (2011)

Фильмография Ноэми Львовски

6
Дузе Duse
биография, драма, исторический 2025, Франция / Италия
Любовные письма 6.8
Любовные письма Des preuves d'amour
комедия, драма 2025, Франция
Смотреть трейлер
Милые девушки 4.4
Милые девушки Nice Girls
боевик, комедия, криминал 2024, Франция
Juliette in Spring 6.4
Juliette in Spring Juliette au printemps
комедия, драма, семейный 2024, Франция
Смотреть трейлер
Латинский для начинающих 5.8
Латинский для начинающих Bis Repetita
комедия 2024, Франция / Италия
Самбра: Анатомия преступления 7.8
Самбра: Анатомия преступления
триллер, мини-сериал 2023, Франция
Жанна Дюбарри 7.6
Жанна Дюбарри Jeanne du Barry
биография, драма, исторический 2023, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Пойдем со мной 6.2
Пойдем со мной Viens je t'emmène
комедия 2022, Франция / Бельгия
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Новости о Ноэми Львовски
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