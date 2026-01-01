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Ноэми Львовски
Noémie Lvovsky
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Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Noémie Lvovsky
Дата рождения
14 декабря 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
VIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Ноэми Львовски
Родилась 14 декабря 1964 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.8
Самбра: Анатомия преступления
(2023)
7.6
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(2023)
Билеты
7.3
Презумпция виновности
(2011)
Фильмография Ноэми Львовски
6
Дузе
Duse
биография, драма, исторический
2025, Франция / Италия
6.8
Любовные письма
Des preuves d'amour
комедия, драма
2025, Франция
Смотреть трейлер
4.4
Милые девушки
Nice Girls
боевик, комедия, криминал
2024, Франция
6.4
Juliette in Spring
Juliette au printemps
комедия, драма, семейный
2024, Франция
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5.8
Латинский для начинающих
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комедия
2024, Франция / Италия
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7.8
Самбра: Анатомия преступления
триллер, мини-сериал
2023, Франция
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Жанна Дюбарри
Jeanne du Barry
биография, драма, исторический
2023, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.2
Пойдем со мной
Viens je t'emmène
комедия
2022, Франция / Бельгия
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Новости о Ноэми Львовски
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