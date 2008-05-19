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Версаль
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Versailles

Версаль, 2008

2008 / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Сегодняшний Париж. На улице спят молодая женщина и маленький мальчик. У Нины нет ни работы, ни крова. Ее сыну Энзо 5 лет. Бродяжничая, они попадают в Версаль. В глубине леса, окружающего дворец, в хижине, вдали от людей живет мужчина по имени Дамьен. Нина проводит с ним ночь. Наутро она оставляет Дамьену ребенка и исчезает. Проснувшись, Дамьен оказывается наедине с Энзо. Постепенно Дамьен и Энзо привыкают и привязываются к друг другу. Они становятся неразлучны. Но однажды придет время покинуть хижину...
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 мая 2008
Возраст 18+
Бюджет €2 000 000
Режиссер
Пьер Шоллер
Пьер Шоллер
В ролях
Гийом Депардье
Макс Бесетт де Мальглев
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Ор Атика
Ор Атика
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Версаль 1 постер
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