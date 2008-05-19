Версаль, 2008

Сегодняшний Париж. На улице спят молодая женщина и маленький мальчик. У Нины нет ни работы, ни крова. Ее сыну Энзо 5 лет. Бродяжничая, они попадают в Версаль. В глубине леса, окружающего дворец, в хижине, вдали от людей живет мужчина по имени Дамьен. Нина проводит с ним ночь. Наутро она оставляет Дамьену ребенка и исчезает. Проснувшись, Дамьен оказывается наедине с Энзо. Постепенно Дамьен и Энзо привыкают и привязываются к друг другу. Они становятся неразлучны. Но однажды придет время покинуть хижину...

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