Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Изиа Ижлен

Изиа Ижлен

Izïa Higelin
Изиа Ижлен
Изиа Ижлен Izïa Higelin
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 сентября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Биография Изии Ижлен

Родилась 24 сентября 1990 года. Париж, Франция.

Фильмография Изии Ижлен
Один король — одна Франция
Один король — одна Франция
драма 2018, Франция
6.0
Роден
Роден
биография, драма 2017, Франция / Бельгия
4.0
Хранитель Луны
Хранитель Луны
анимация 2015, Франция
6.0
Наше лето
Наше лето
драма, мелодрама 2015, Франция / Бельгия
6.0
Самба
Самба
комедия 2014, Франция
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Режиссер «Люпена» вновь поработает с Омаром Си, сняв для Netflix сиквел комедии «Шутки в сторону» Съемки уже стартовали.
Написать
17 марта 2021 14:13
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши