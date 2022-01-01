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Валентин Самохин
Валентин Самохин
О персоне
Фильмография
Валентин Самохин
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Дата рождения
29 июля 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Валентина Самохина
Родился 29 июля 1973 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Валентина Самохина
Конец фильма
комедия
2020, Россия
5.0
Амбивалентность
драма
2018, Россия
6.0
Прорубь
комедия, фантастика
2017, Россия
4.0
Язычники
драма
2017, Россия
6.0
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