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Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
О персоне
Фильмография
Дмитрий Журавлев
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Дата рождения
17 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Дмитрия Журавлева
Родился 17 мая 1976 года.
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Фильмография Дмитрия Журавлева
Амбивалентность
драма
2018, Россия
6.0
Эликсир
фантастика
2015, Россия
3.0
Вероника не придет
драма
2008, Россия
7.0
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