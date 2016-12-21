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Антон Бильжо
Антон Бильжо
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Антон Бильжо
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Дата рождения
17 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Антона Бильжо
Родился 17 июня 1978 г.
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Фильмография Антона Бильжо
Очень женские истории
комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
Лебединый пруд
драма, комедия
2020, Россия
0.0
Как взрослые
2018, Россия / Германия / Мексика
0.0
Амбивалентность
драма
2018, Россия
6.0
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Анонс мероприятий на Новой сцене Александринского театра
27 декабря в медиацентре Новой сцены Александринского театра пройдёт показ дебютной картины Антона Бильжо «Рыба-мечта». В фильме снялись Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте и Максим
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21 декабря 2016 19:29
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