Наша рецензия

Кларе (Герда Ли Каас) 12 лет, она хочет быть «нормальной», поэтому пытается влиться в компанию самых крутых девочек в классе. Они осуждают своих ровесников, если те хоть немного выбиваются из толпы. Вот только быть «нормальной» Кларе, видимо, не суждено. Судьба ведет ее отнюдь не путем скандинавской версии популярных школьных стерв див. Девочка узнает, что принадлежит к древнему роду лесных ведьм, и учебу ей придется совмещать с занятиями по магии под руководством родной…