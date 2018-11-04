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Чародейка Чародейка
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Wild Witch Чародейка 2018 / Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Чародейка»

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Кларе (Герда Ли Каас) 12 лет, она хочет быть «нормальной», поэтому пытается влиться в компанию самых крутых девочек в классе. Они осуждают своих ровесников, если те хоть немного выбиваются из толпы. Вот только быть «нормальной» Кларе, видимо, не суждено. Судьба ведет ее отнюдь не путем скандинавской версии популярных школьных стерв див. Девочка узнает, что принадлежит к древнему роду лесных ведьм, и учебу ей придется совмещать с занятиями по магии под руководством родной…

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Эдуард Морозов 4 ноября 2018, 22:14
Пример неудачного фэнтези
Ужасно скучный и затянутый фильм. Образец низкобюджетного и не очень удачного фэнтези. К актерам больших претензий нет, но сценарий и режиссура - тихий ужас. Категорически не рекомендую ходить.Подозреваю, что книга Лине Кобербель, послужившая источником сценария, вполне интересная, но киновоплощение хромает. Хотя сама идея лесных ведьм довольно неплоха и могла бы послужить основой для качественного римейка.

Из фильма запомнились только огненные ящерицы, да эпизод с шиншиллой.Финальная схватка добра со злом выглядит совсем уж наивно. В иных мирах главные герои учатся годами сражаться со злом, а тут юная ведьма, прошедшая краткий и неполный курс обучения от тети, с первого раза в одиночку "валит" могущественную колдунью. Даже без помощи своих друзей.
4 ноября 2018, 22:14 Ответить
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