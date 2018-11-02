«Чародейка»: Рецензия Киноафиши

Природная магия

Кларе (Герда Ли Каас) 12 лет, она хочет быть «нормальной», поэтому пытается влиться в компанию самых крутых девочек в классе. Они осуждают своих ровесников, если те хоть немного выбиваются из толпы. Вот только быть «нормальной» Кларе, видимо, не суждено. Судьба ведет ее отнюдь не путем скандинавской версии популярных школьных стерв див. Девочка узнает, что принадлежит к древнему роду лесных ведьм, и учебу ей придется совмещать с занятиями по магии под руководством родной тети Исы (Соня Рихтер). В общем, вместо тусовки, где в почете понты и сплетни, Клара заговорила с животными, стала перемещаться в пространстве по туманным коридорам и оказалась втянутой в противостояние с могущественной ведьмой и ее помощницей. Принять такую жизнь девочке-подростку совсем не просто.

Кадр из фильма «Чародейка»

Фильмы и книги о Гарри Поттере и других волшебниках, придуманных Джоан К. Роулинг, настолько влиятельны, что при просмотре кинолент о подростках, обретших магические способности, забыть о «мальчике, который выжил», очень тяжело. Вот и «Чародейка» Каспара Мунка не стала исключением. Видишь сову в фильме и думаешь «Не Букля, конечно». Слышишь реплику об обучении маленьких лесных ведьм, и в голове тут же проносятся названия таких предметов, как «зельеварение», «защита от темных искусств» и т.д. Однако домик в лесу, куда Клара отправляется осваивать азы магии, совсем не похож на величественный Хогвартс, и говорить о соревновании факультетов не приходится ‒ занятия посещают только две юные лесные ведьмы. Да и совы в этом фильме письма не разносят, и волшебными палочками воздух никто не рассекает, споря на какой слог ставить ударение в зазубренном наизусть заклинании. Эстетика мрачных башен и тайных комнат в скандинавскую историю о 12-летней ведьме не проникла. Вместо готических замков здесь зелень лесов, вальсирующая в воздухе стая птиц и животные, откликающиеся на песни хранительниц леса. Такая магия на экране, прямо скажем, выглядит непривычно.

Кадр из фильма «Чародейка»

«Чародейка» не избегает соблазна ввести в повествование схватку с опасной соперницей, явно мало уступающей главному врагу Гарри Поттера. Но битва с ведьмой, которую все вокруг боятся, не становится краеугольным камнем в конструкции фильма Каспара Мунка. Для постановщика гораздо важнее показать Кларе, что жизнь не сводится к школьным сплетням, надо принять себя и попытаться научиться чему-то новому и важному, что может кому-то помочь. В случае с лесными ведьмами речь идет о помощи природе, дикому миру, животным, нуждающимся в заботе и лечении. Мунк весьма аккуратно и ненавязчиво говорит об утраченной гармонии человека с естественной средой, о том, какую роль выполняют лесные ведьмы, и о том, что не только природе в мифологии «Чародейки» нужны хранительницы, наделенные магическими способностями, но и сами ведьмы зависят от природы.

Кадр из фильма «Чародейка»

Фильм Мунка – экранизация одной из книг Лине Кобербель о девочке-ведьме. За бытом персонажей ленты наблюдать интересно. Мунк без надрыва изображает будни лесных ведьм, не рвется за драмой и экшном, отдавая предпочтение сосредоточенному рассмотрению нового мира, открывающегося перед девочкой-подростком. И все же местами сюжетные ходы в картине выглядят наивными, особенно когда дело касается новых друзей Клары – то они внезапно исчезают, то появляются в самую подходящую минуту, чтобы, выполнив свою функцию, исчезнуть вновь и дать Кларе возможность показать себя во всей красе. Подобные решения не всегда выглядят ловкими, другой вопрос, что они особо не портят общего впечатления от картины, не делают сюжет рваным и второстепенные герои в этом фильме не уступают в харизме девочке, лишь недавно узнавшей о своей принадлежности к лесным ведьмам. Даже зазнавшиеся одноклассницы Клары, появляющиеся в кадре на пару минут, цепляют зрителя – в своей желчности, плохо скрываемой слабости они больше похожи на школьников, чем модельного вида красавицы из голливудских фильмов о подростках.

Елена Громова

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чародейка»