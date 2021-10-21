Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Каспар Мунк
Каспар Мунк
Kaspar Munk
О персоне
Фильмография
Новости
Каспар Мунк
Kaspar Munk
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июня 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Каспара Мунка
Родился 23 июня 1971 года. Тоструп, Дания.
Развернуть
Фильмография Каспара Мунка
Чародейка
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
4.0
Ты и я навсегда
драма
2013, Дания
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Потеряв родных, девушка отправляется в насыщенное путешествие в трейлере мини-сериала «Камикадзе»
Одну из ключевых ролей в новом проекте HBO исполнил Александр Кузнецов.
Написать
21 октября 2021 13:08
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»