«Герда»: Рецензия Киноафиши

Главную героиню Леру (дебют в большом кино модели Анастасии Красовской) коллеги по стриптиз-цеху и, естественно, клиенты клуба, где она танцует, зовут Гердой. В свете неоновых софитов она проводит бессонные ночи, зарабатывая деньги для существования и обеспечения матери (Юлия Марченко), страдающей от лунатизма и депрессии. Отец (Дариус Гумаускас), представитель силовых структур (в одном из эпизодов из-под его куртки покажется кобура с табельным оружием), ушел из семьи к любовнице. Но время от времени он заявляется домой в состоянии измененного сознания и доводит всех до истерики, провоцируя скандал.

При свете дня Герда превращается в Леру — скромную и застенчивую студентку факультета социологии. В стенах высшего учебного заведения девушку можно приметить на лекции, где преподаватель разбирает теорию души Платона (вероятно, ключевая деталь фильма, позволяющая дать ответы на все вопросы, возникающие у зрителей после просмотра). За пределами института Лера ходит по подъездам с опросными листами: она изучает потребности местных жителей, выполняя задания учебной практики.

Герда

Реальность истории постоянно подвергается сомнению. Вопросы с каждым новым героем опроса кажутся все более оторванными от действительности. Мать Леры вовсе игнорирует настоящее положение дел в семье, утопая во сне (психосоматические корни ее лунатизма по ходу повествования становятся все более очевидными). Отец семейства прячется от реальности в алкогольном угаре; в коротких проблесках ясного сознания он задается вопросом (скорее риторическим), верный ли сделал выбор, уйдя к другой женщине.

Если отталкиваться от того же Платона и допустить, что душа Леры рвется в неведомое нечто (зачастую вопреки воле ее сознательности), события фильма именно туда и ведут главную героиню. Но если забыть про философские подоплеки и мастеровито разыгранные эпизоды метафизических снов, в мире которых обитает, конечно, Герда, сюжет ленты не особенно блещет неожиданными твистами или шок-контентом. Напротив, повествование движется вширь, развивая героев, окружающих героиню.

Герда

Вокруг Леры сплошь глубоко несчастные и несостоявшиеся люди. Начиная от родной семьи (по сути самых близких для девушки людей) и заканчивая коллегами по цеху, мечтающими изменить социальный статус, встретив благоверного миллионера, каковым был Ричард Гир в «Красотке», — каждый во втором полнометражном фильме Натальи Кудряшовой несется к материальному и духовному дну, просто с разной скоростью. Неравнодушие главной героини — возможно, единственное, что удерживает ее в этом мире простых смертных.

Знакомясь с разношерстными персонажами соцопроса Леры, зритель может на несколько мгновений перенестись в мир российской безысходности середины 2000-х. Нетрудно допустить, что за следующей дверью квартиры в очередном подъезде, что обходит девушка добрую половину хронометража, может оказаться и молодой парень Антон из вселенной «Кремня» Алексея Мизгирева, недавно отгулявший дембель, и молчаливый карманник Леха из мира «Шультеса» Бакура Бакурадзе, и, конечно, блистательная Яна Троянова с бутылкой водки в руке — точь-в-точь как в «Волчке» Сигарева.

Герда

Кудряшова достаточно аргументированно и ярко показывает, что за годы, прошедшие со времен триумфа «новых тихих» российских режиссеров, отечественная провинция ни капли не изменилась. События «Герды» разворачиваются в неназванном городе N, до боли похожем на среднестатистический 100-тысячник или, быть может, столицу региона или области. Лера (как Антон, Леха и все остальные) — потерянная и разбитая. Она не знает, кем хочет быть, чего жаждет добиться в этой жизни и в принципе хочет ли чего-либо. Но где-то в глубине души (простите за опять-таки платоновскую тавтологию) ее нутро рвется наружу, и эта тяга со временем становится все сильнее.

Примечательно, что своеобразным антиподом Леры в фильме становится ее товарищ Олег (Юра Борисов — актер, без которого невозможно в этом году представить фестивальное российское кино). Именно к нему она приходит в моменты крайнего отчаяния и безысходности — эти два перманентных состояния буквально пропитали вселенную «Герды». Олег рисует картины, но это занятие для души и самоидентификации; в свободное от художеств время он трудится могильщиком на городском кладбище. Как и Лера, герой Борисова существует между двумя мирами — социально одобряемым и приносящим финансовое благополучие.

Герда

«Герда» — своеобразное и на первый взгляд крайне неприглядное кино. Но если присмотреться ко вселенной, тщательно выстроенной Натальей Кудряшовой, и к сложносочиненному миру Леры / Герды, перед нами открывается насыщенное путешествие по волнам метафизики, от которого невозможно оторваться на протяжении всего хронометража. Молодой режиссер не оставляет камня на камне от русской безнравственности и жажды материального, противопоставляя этому вещи более высокого порядка (здравствуй, пирамида Маслоу) — путь духовных поисков и жажду ответов на сокровенные вопросы, волнующие человечество не одну тысячу лет.