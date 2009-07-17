Возвращение домой, 2009

Студент Майк Дональдсон приезжает в родной городок, чтобы познакомить свою девушку Элизабет с родителями и повидаться со школьными друзьями. Парень не знает, что его бывшая подружка Шелби до сих пор не может смириться с разрывом и надеется начать отношения с чистого листа. Увидев Майка с другой, Шелби лишь упорнее идет к своей цели. Она втирается в доверие к Элизабет, а затем, воспользовавшись случаем, похищает ее и запирает в своем доме. Вскоре пленница понимает, что Шелби психически нездорова, – она находит фотографии, по которым становится ясно, что девушка убила собственную мать. Элизабет намерена выбраться из ловушки, но как это сделать?
Шелби никак не может забыть свою первую любовь, молодого человека Майка, который бросил её и уехал. Проходит время и бывший бойфренд приезжает в своей родной город с новой подругой. И тогда обманутая девушка решает мстить…