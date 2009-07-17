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Возвращение домой Возвращение домой
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Homecoming

Возвращение домой, 2009

2009 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Студент Майк Дональдсон приезжает в родной городок, чтобы познакомить свою девушку Элизабет с родителями и повидаться со школьными друзьями. Парень не знает, что его бывшая подружка Шелби до сих пор не может смириться с разрывом и надеется начать отношения с чистого листа. Увидев Майка с другой, Шелби лишь упорнее идет к своей цели. Она втирается в доверие к Элизабет, а затем, воспользовавшись случаем, похищает ее и запирает в своем доме. Вскоре пленница понимает, что Шелби психически нездорова, – она находит фотографии, по которым становится ясно, что девушка убила собственную мать. Элизабет намерена выбраться из ловушки, но как это сделать?

  • В сцене, где Майк и Шелби остаются одни в боулинге, девушка наливает своему бывшему чай со льдом. В продолжение их разговора стакан оказывается то справа (при этом его содержимое становится похоже на колу), то слева (и внутри него снова чай со льдом). 
  • В саундтрек фильма вошли композиции американской метал-рок-группы Explorer's Club, инди-рок-группы Rilo Kiley, рок-коллектива The Wildbirds и других. 
  • Съемки фильма проходили в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США. 
  • В российском прокате фильм также выходил под названием «Любит – не любит». 
  • Женскую версию крика Вильгельма можно услышать дважды в третьей части фильма, когда героиня Миши Бартон застревает в автомобильном трейлере. 
  • По словам сценариста фильма Джейка Голдберга, написание сценария заняло у него сорок бессонных ночей.

Шелби никак не может забыть свою первую любовь, молодого человека Майка, который бросил её и уехал. Проходит время и бывший бойфренд приезжает в своей родной город с новой подругой. И тогда обманутая девушка решает мстить…

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 24 марта 2022
Премьера в мире 17 июля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Морган Джей Фриман
В ролях
Миша Бартон
Миша Бартон
Мэтт Лонг
Джессика Строуп
Джессика Строуп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Возвращение домой 2 постера
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Возвращение домой
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