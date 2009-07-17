Возвращение домой, 2009

Студент Майк Дональдсон приезжает в родной городок, чтобы познакомить свою девушку Элизабет с родителями и повидаться со школьными друзьями. Парень не знает, что его бывшая подружка Шелби до сих пор не может смириться с разрывом и надеется начать отношения с чистого листа. Увидев Майка с другой, Шелби лишь упорнее идет к своей цели. Она втирается в доверие к Элизабет, а затем, воспользовавшись случаем, похищает ее и запирает в своем доме. Вскоре пленница понимает, что Шелби психически нездорова, – она находит фотографии, по которым становится ясно, что девушка убила собственную мать. Элизабет намерена выбраться из ловушки, но как это сделать?