«Хэллфест»: Рецензия Киноафиши

Выбери свой путь в ад

Три подруги собираются в накануне Хеллоуина посетить передвижной фестиваль Хэллфест. Это место, где все дозволено, пугать вас будут со всех сторон и любыми способами, а благодаря вип-приглашениям можно попасть даже к самому страшному аттракциону. Такие мероприятия пользуются бешеной популярностью не только у тех, кому хочется испугаться, но и у серийных маньяков, для которых Хэллфесты - идеальное место преступления. Местному убийце приглянулись главные героини «Хэллфеста», поэтому их парням можно только посочувствовать, а девушкам посоветовать быстрее бегать и громче кричать, возможно, это поможет им пережить эту бесконечную ночь страха и ужаса.

Кадр из фильма «Хэллфест»

«Хэллфест» выходит за неделю до главного релиза этого Хеллоуина, новой главы когда-то снятого Джоном Карпентером фильма с одноименным названием. И работа Грегори Плоткина («Паранормальное явления 5») задает довольно-таки высокую планку, откровенно паразитируя над жанром и используя законы того, как, когда и кого нужно убивать и пугать. У создателей есть прекрасное место, знакомое и понятное каждому американцу, а благодаря кино и всем зрителям в мире. Если в обычных картинах парк аттракционов обычно дарит счастье, радость и возможные перспективы на романтические отношения, то на «Хэллфесте» вы пугаетесь по самое не балуй, а дальше уже как повезет, возможно, вы даже получите возможность прийти туда вновь, если не станете частью местной атрибутики благодаря стараниям очередного маньяка. Здесь каждый аттракцион - это маленькая история со своими фишками и злодеями, которые носятся и не дают главным героям расслабиться. Они даже доходят до уровня, благодаря виповским приглашениям, когда до тебя разрешается дотрагиваться. И это так сильно упростило задачу маньяку в маске, что герои даже не сразу понимают, что их количество уменьшается не по приколу, а потому что их друзья отправляются в мир иной.

Кадр из фильма «Хэллфест»

Сам убийца, промышляющий на Хэллфесте, получил от создателей фильма устрашающую маску, ее разработкой занимались лучшие люди, хорошо разбирающиеся в маньяках и их амуниции. Маски он меняет каждый год, а еще постоянно использует разнообразные инструменты умерщвления, от классических острых предметов до молота. Главные герои-жертвы в основном известны по сериалам с такой же убийственной направленностью. А вот руководит «Хэллфестом» культовый и любимый фанатами ужастиков Тони Тодд (франшиза «Пункт назначения»), появляющийся не так чтобы надолго, но вот в продолжении он уже мог бы сыграть роль и поважнее, например, рассказчика и проводника героев в мир страха, крови и мрака.

Кадр из фильма «Хэллфест»

Проект «Хэллфест» - это бесконечное поле для возможностей, измывательства над жанром и продвижения идеи проведения такого фестиваля в реальности не только в США, но и в других странах. Людей, мечтающих бояться и проверить свои нервы, очень много, и такой фестиваль смог бы усмирить их пыл и отработать многие пугательные ходы, которые пока не очень работают в кино. «Хэллфест» - это как будто эпизод из «Королев крика» или «Слэшера», где зрители весь сезон пытались понять, кто же такой добрый уменьшает количество жителей отдельно взятого городка не хуже чумы или какой другой болезни. Детище Плоткина же неплохо работает с целевой аудиторией, и пока оно еще малобюджетно, проект способен стать целой вселенной, где каждый найдет что-то для себя. Например, одни будут переживать за жертв, а другие делать ставки на тех, кто умрет следующим. Им бы еще бы юмора добавить и героев побольше, чтобы было где развернуться... А выпускать, как и «Пилы» до этого, «Хэллфест» можно именно к празднику всех святых, чтобы и люди знали, и кинематографисты могли поэкспериментировать.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 11 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хэллфест»