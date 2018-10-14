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Хэллфест Хэллфест
Киноафиша Фильмы Хэллфест Отзывы о фильме «Хэллфест»
Hell Fest Хэллфест 2018 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Хэллфест»

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Три подруги собираются в накануне Хеллоуина посетить передвижной фестиваль Хэллфест. Это место, где все дозволено, пугать вас будут со всех сторон и любыми способами, а благодаря вип-приглашениям можно попасть даже к самому страшному аттракциону. Такие мероприятия пользуются бешеной популярностью не только у тех, кому хочется испугаться, но и у серийных маньяков, для которых Хэллфесты - идеальное место преступления. Местному убийце приглянулись главные героини «Хэллфеста», поэтому…

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Владимир Кондыбаев 14 октября 2018, 17:32
Оценка
Фильм бомбезный, советую всем!
14 октября 2018, 17:32 Ответить
Евгений Ахтарьянов 21 октября 2018, 19:32
Оценка
На любителя. Подруге понравилось. Мне нет, Хоть и были моменты когда было страшно. Классика мочилова типа пятницы 13 и хэллоуин.
21 октября 2018, 19:32 Ответить
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