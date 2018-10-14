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Три подруги собираются в накануне Хеллоуина посетить передвижной фестиваль Хэллфест. Это место, где все дозволено, пугать вас будут со всех сторон и любыми способами, а благодаря вип-приглашениям можно попасть даже к самому страшному аттракциону. Такие мероприятия пользуются бешеной популярностью не только у тех, кому хочется испугаться, но и у серийных маньяков, для которых Хэллфесты - идеальное место преступления. Местному убийце приглянулись главные героини «Хэллфеста», поэтому…