Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бекс Тейлор-Клаус

Бекс Тейлор-Клаус

Bex Taylor-Klaus
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус Bex Taylor-Klaus
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 августа 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бекс Тейлор-Клаус

Родилась 12 августа 1994 года. Атланта, Джорджия, США.

Фильмография Бекс Тейлор-Клаус
Черный дрозд
Черный дрозд
драма, мелодрама 2020, США / Великобритания
7.0
Хэллфест
Хэллфест
триллер, ужасы 2018, США
6.0
Пышка
Пышка
мелодрама, комедия, мюзикл 2018, США
6.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши