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Хэллфест - trailer
Киноафиша Трейлеры Хэллфест. Trailer

Хэллфест. Trailer

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Дата публикации: 18 июля 2018
Хэллфест – Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого – напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест – это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. И, когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы попытаться пережить эту ночь…   
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Владимир Кондыбаев 14 октября 2018, 17:32
Оценка
Фильм бомбезный, советую всем!
14 октября 2018, 17:32 Ответить
Евгений Ахтарьянов 21 октября 2018, 19:32
Оценка
На любителя. Подруге понравилось. Мне нет, Хоть и были моменты когда было страшно. Классика мочилова типа пятницы 13 и хэллоуин.
21 октября 2018, 19:32 Ответить
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5.8 Хэллфест
Хэллфест триллер, ужасы, 2018, США
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