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Эми Форсайт
Эми Форсайт Amy Forsyth
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Эми Форсайт

Amy Forsyth

Дата рождения
6 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Эми Форсайт

Родилась 6 августа 1995 года. Онтарио, Канада. 

Популярные фильмы

CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей (2021)
Позолоченный век 7.9
Позолоченный век (2022)
Нулевой канал 7.3
Нулевой канал (2016)

Фильмография Эми Форсайт

Полицейский в штатском 7.1
Полицейский в штатском Plainclothes
драма, мелодрама, триллер 2025, США
Уэстхэмптон 5.8
Уэстхэмптон Westhampton
драма 2025, США
Милый Эдвард 6.9
Милый Эдвард
драма 2023, США
Позолоченный век 7.9
Позолоченный век
драма 2022, США
Койот 6.7
Койот
драма, криминал 2021, США
CODA: ребенок глухих родителей 8
CODA: ребенок глухих родителей Coda
драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мания 6.4
Мания The Novice
триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мы призываем тьму 4.9
Мы призываем тьму We Summon the Darkness
ужасы, триллер, комедия 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Эми Форсайт
Представлен первый трейлер комедийного хоррора «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио
Представлен первый трейлер комедийного хоррора «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио
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