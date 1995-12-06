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Эми Форсайт
Amy Forsyth
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Эми Форсайт
Эми Форсайт
Amy Forsyth
Дата рождения
6 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Эми Форсайт
Родилась 6 августа 1995 года. Онтарио, Канада.
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8.0
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6.7
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2021, США
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Мания
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триллер
2021, США
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
4.9
Мы призываем тьму
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ужасы, триллер, комедия
2020, США
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