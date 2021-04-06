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Валин Кэйн
Валин Кэйн
Valene Kane
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Валин Кэйн
Valene Kane
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Дата рождения
30 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Валин Кэйн
Родилась 30 января 1987 года. Ньюри, Великобритания.
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Фильмография Валин Кэйн
Один на один
драма
2020, Великобритания / Италия / Румыния
7.0
Профайл
драма
2018, Россия / Великобритания / Кипр
7.0
Белый лебедь
драма
2018, Норвегия
6.0
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Журналистка внедряется в банду экстремистов в трейлере фильма «Профайл» Тимура Бекмамбетова
Новая лента казахстанского режиссера в жанре screen life выйдет уже этой весной.
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6 апреля 2021 10:46
Кинокомпания Focus Features приобрела права на детективный триллер Тимура Бекмамбетова «Профиль»
Релиз состоится уже этой весной.
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24 марта 2021 13:32
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