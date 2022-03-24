Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анне Севитски
Анне Севитски
Anne Sewitsky
О персоне
Фильмография
Новости
Анне Севитски
Anne Sewitsky
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Анне Севитски
Родилась 12 января 1978 года. Осло, Норвегия.
Развернуть
Фильмография Анне Севитски
Белый лебедь
драма
2018, Норвегия
6.0
Йорген + Анна = любовь
детектив, семейный
2011, Норвегия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Клэр Фой и Пол Беттани обвиняют друг друга в измене в трейлере стильного мини-сериала «Очень британский скандал»
Трехсерийный фильм основан на реальном секс-скандале вокруг британской аристократки.
Написать
24 марта 2022 09:55
Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере о массовом самоубийстве в Джонстауне
Гордон-Левитт опередил своего коллегу по «Началу» Леонардо ДиКаприо.
Написать
3 февраля 2022 11:35
Клэр Фой разводится с Полом Беттани в трейлере сериала «Очень британский скандал»
Также оглашена дата премьеры на BBC One.
Написать
13 декабря 2021 13:53
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев