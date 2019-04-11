«Белый лебедь»: Рецензия Киноафиши

«Белый лебедь» (в оригинале Sonja: The White Swan – редкий случай, когда русские локализаторы не добавляют что-то через двоеточие, а убирают) – история жизни Сони Хени, легендарной норвежской фигуристки и артистки. После трёх подряд выигранных олимпиад (в фильме показана одна, последняя в 1936 в нацистской Германии) красивая двадцатичетырёхлетняя Соня решает забросить спорт и согласиться на предложение американского продюсера стать звездой ледовых шоу.

Это сейчас ледовые шоу – основной источник дохода фигуристов и знакомое многим увеселение для всей семьи. В конце тридцатых эта идея вполне казалась новаторской. Да что там говорить, спорт тогда был настолько вне коммерции, что фигуристки мало занимались артистическими деталями и (невероятно, но факт) не носили короткие юбки. Первой обратившей внимание на эти нюансы спортсменкой стала как раз Соня Хени.

«Белый лебедь»

Идея ледовых шоу очень быстро заходит американской аудитории. Представления собирают аншлаги, захватывают сначала солнечную Калифорнию, а после и остальную Америку. Соня становится звездой, но ей этого мало, она хочет стать и кинозвездой. А упорства в достижении целей и таланта ей не занимать.

Жизнь Сони Хени – достаточно типичная история про то, как можно добиться американской мечты, а потом с грохотом свалиться с достигнутого пьедестала. Что же отличает эту историю от всех остальных подобных, про которые пишут статьи бульварные журналы и снимают передачи на «ТВ 3»? Дело в том, что у Сони были очень странные отношения с немецкой Германией, она лично была знакома с Геббельсом и в целом скорее поддерживала нацистов. Это отвернуло от неё европейскую аудиторию, было поводом для сплетен в Америке, но с другой стороны, личное знакомство с Геббельсом позволило прокатывать фильмы с Хени в Германии и получать от этого большие деньги.

«Белый лебедь»

С собственным братом Соня не ладила. В автобиографии, вышедшей уже после смерти сестры, он крайне нелицеприятно прошёлся по ней. Фигуристка вела не очень, скажем так, высоконравственный образ жизни, но у этого вполне могли быть причины в прошлом артистки. И всё это выделяет историю норвежки из ряда типичных Rise and Fall in America историй. К сожалению, фильм об этом забывает или же проходится по верхам, выводя на первый план историю довольно простого достижения успеха и такого же лёгкого провала после.

При этом Соня не выглядит такой уж противоречивой персоной. Во-первых, зрителю вообще нетрудно простить самое сволочное поведение красивым героям и героиням. Во-вторых, Соня очевидно талантлива, довольно трудолюбива, обаятельна и харизматична. Да, малость заносчива (мало звёзд, кто не), себялюбива (небезосновательно), не очень воспитана (какое тут воспитание, в детстве нужно было кубки брать), любит показуху и роскошь (вполне типично для рано разбогатевшей self-made woman). При этом она щедра, любит свою семью. В общей сумме, совокупность её негативных черт в тот период, когда всё идёт, как надо, делает из неё максимум заносчивую обаятельную чудачку, не более.

«Белый лебедь»

Когда же дела становятся плохи, то все проблемы, детские комплексы, эгоизм и неврозы выпячиваются, делая из Сони если не демонический, но крайне неприятный образ. Проблема лишь в типичности этой истории. Замени норвежскую фигуристку на канадского хоккеиста, украинского боксёра, французскую теннисистку или исландскую вотерполистку – ничего не поменяется. Трагедия положений, с очень чёткими масками в главных ролях. В остальном фильм мало чем выделяется, разве что неожиданно обильным насаждением современного R’n’B и хип-хопа в качестве саундтрека к событиям 1930-1950-х, но этот приём мы уже видели в куда более изобретательном «Великом Гэтсби», как минимум.

Впрочем, два больших полезных дела норвежский фильм всё же делает. Первое – детально и много показывает танцы на льду. В России однозначно есть целевая аудитория на это. Второе – убедительно рассказывает историю, что человек – кузнец своего счастья. Горя, впрочем, тоже.

Пётр Волошин