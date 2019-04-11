«Белый лебедь»: Рецензия Киноафиши
Пётр Волошин о байопике норвежской фигуристки, которая шла напролом к славе.
«Белый лебедь» (в оригинале Sonja: The White Swan – редкий случай, когда русские локализаторы не добавляют что-то через двоеточие, а убирают) – история жизни Сони Хени, легендарной норвежской фигуристки и артистки. После трёх подряд выигранных олимпиад (в фильме показана одна, последняя в 1936 в нацистской Германии) красивая двадцатичетырёхлетняя Соня решает забросить спорт и согласиться на предложение американского продюсера стать звездой ледовых шоу.
Это сейчас ледовые шоу – основной источник дохода фигуристов и знакомое многим увеселение для всей семьи. В конце тридцатых эта идея вполне казалась новаторской. Да что там говорить, спорт тогда был настолько вне коммерции, что фигуристки мало занимались артистическими деталями и (невероятно, но факт) не носили короткие юбки. Первой обратившей внимание на эти нюансы спортсменкой стала как раз Соня Хени.
Идея ледовых шоу очень быстро заходит американской аудитории. Представления собирают аншлаги, захватывают сначала солнечную Калифорнию, а после и остальную Америку. Соня становится звездой, но ей этого мало, она хочет стать и кинозвездой. А упорства в достижении целей и таланта ей не занимать.
Жизнь Сони Хени – достаточно типичная история про то, как можно добиться американской мечты, а потом с грохотом свалиться с достигнутого пьедестала. Что же отличает эту историю от всех остальных подобных, про которые пишут статьи бульварные журналы и снимают передачи на «ТВ 3»? Дело в том, что у Сони были очень странные отношения с немецкой Германией, она лично была знакома с Геббельсом и в целом скорее поддерживала нацистов. Это отвернуло от неё европейскую аудиторию, было поводом для сплетен в Америке, но с другой стороны, личное знакомство с Геббельсом позволило прокатывать фильмы с Хени в Германии и получать от этого большие деньги.
С собственным братом Соня не ладила. В автобиографии, вышедшей уже после смерти сестры, он крайне нелицеприятно прошёлся по ней. Фигуристка вела не очень, скажем так, высоконравственный образ жизни, но у этого вполне могли быть причины в прошлом артистки. И всё это выделяет историю норвежки из ряда типичных Rise and Fall in America историй. К сожалению, фильм об этом забывает или же проходится по верхам, выводя на первый план историю довольно простого достижения успеха и такого же лёгкого провала после.
При этом Соня не выглядит такой уж противоречивой персоной. Во-первых, зрителю вообще нетрудно простить самое сволочное поведение красивым героям и героиням. Во-вторых, Соня очевидно талантлива, довольно трудолюбива, обаятельна и харизматична. Да, малость заносчива (мало звёзд, кто не), себялюбива (небезосновательно), не очень воспитана (какое тут воспитание, в детстве нужно было кубки брать), любит показуху и роскошь (вполне типично для рано разбогатевшей self-made woman). При этом она щедра, любит свою семью. В общей сумме, совокупность её негативных черт в тот период, когда всё идёт, как надо, делает из неё максимум заносчивую обаятельную чудачку, не более.
Когда же дела становятся плохи, то все проблемы, детские комплексы, эгоизм и неврозы выпячиваются, делая из Сони если не демонический, но крайне неприятный образ. Проблема лишь в типичности этой истории. Замени норвежскую фигуристку на канадского хоккеиста, украинского боксёра, французскую теннисистку или исландскую вотерполистку – ничего не поменяется. Трагедия положений, с очень чёткими масками в главных ролях. В остальном фильм мало чем выделяется, разве что неожиданно обильным насаждением современного R’n’B и хип-хопа в качестве саундтрека к событиям 1930-1950-х, но этот приём мы уже видели в куда более изобретательном «Великом Гэтсби», как минимум.
Впрочем, два больших полезных дела норвежский фильм всё же делает. Первое – детально и много показывает танцы на льду. В России однозначно есть целевая аудитория на это. Второе – убедительно рассказывает историю, что человек – кузнец своего счастья. Горя, впрочем, тоже.
Пётр Волошин