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Mordene i Kongo

Опасная миссия, 2018

2018 / Норвегия
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Весной 2009 года норвежским экс-военным Тьёстолву Моланду и Джошуа Френчу было предъявлено обвинение в убийстве их наемного шофера незадолго до перехода в восточную часть Демократической Республики Конго. Как и суду, зрителям предстоит решить, на самом ли деле герои – хладнокровные убийцы и шпионы.

  • Сюжет фильма основан на реальных событиях. Среди общественности до сих пор нет единого мнения, были ли виновны Тьёстолв Моланд и Джошуа Френч в преступлениях, за которые их судили.
  • Продюсеры Кристиан Фредерик Мартин и Асле Ватн хотели снять картину по мотивам истории Моланда и Френча еще в 2009 году. Изначально Мартин выбрал в качестве основы документальную книгу “Убийство в Конго” Мортена Стрёкснеса”. Когда сами Френч и Моланд услышали о проекте, они выразили желание представить свою версию истории Мартину и сценаристу Николаю Фробениусу. В конце 2011 года создатели фильма отправились в Конго, чтобы встретиться с Моландом и Френчем. Поездка положила начало двухлетнему диалогу между заключенными и съемочной группой.
  • Съемки прошли в ЮАР.
  • За роль Тьёстолва Моланда Тобиас Зантельман стал лауреатом норвежской кинопремии Amanda Award 2019.
  • Моланд умер в тюрьме в августе 2013 года; следователи сочли его смерть суицидом, но, тем не менее, позже Френч был обвинен в его убийстве.

В центре сюжета находятся Френч и Моланд, которые решили отправиться в путешествие в Конго. Не добравшись до пункта назначения, они оказываются арестовыванными полицией. Представители закона подозревают парней в убийстве их водителя. С этого момента жизни путешественников кардинально меняются, а властям предстоит выяснить все обстоятельства и, возможно, подвергнуть ребят справедливому наказанию.

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 2 декабря 2019
Премьера в мире 26 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Мариус Хольст
В ролях
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман
Дэннис Сторхой
Дэннис Сторхой
Хаким Кае-Казим
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасная миссия 2 постера
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Опасная миссия
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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