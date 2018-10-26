Опасная миссия, 2018

Весной 2009 года норвежским экс-военным Тьёстолву Моланду и Джошуа Френчу было предъявлено обвинение в убийстве их наемного шофера незадолго до перехода в восточную часть Демократической Республики Конго. Как и суду, зрителям предстоит решить, на самом ли деле герои – хладнокровные убийцы и шпионы.
В центре сюжета находятся Френч и Моланд, которые решили отправиться в путешествие в Конго. Не добравшись до пункта назначения, они оказываются арестовыванными полицией. Представители закона подозревают парней в убийстве их водителя. С этого момента жизни путешественников кардинально меняются, а властям предстоит выяснить все обстоятельства и, возможно, подвергнуть ребят справедливому наказанию.