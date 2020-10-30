Наша рецензия

Питер (Джордан А. Нэш) и Алиса (Кира Чанса) живут в большой и шумной семье. Бытовые тяготы, конечно, напоминают о том, что жизнь не в полной мере сказка, но дети не унывают и, стоит взрослым выйти из комнаты, погружаются в мир фантазий, с увлечением придумывая себе новые миры, противников и союзников. Способствует этому и среда: дом четы Литтлтон находится неподалеку от густого леса, где вполне мог бы ненароком пробежать Белый Кролик, поглядывающий на часы. Питер больше всего боится…