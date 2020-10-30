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Питер Пэн и Алиса в стране чудес Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Киноафиша Фильмы Питер Пэн и Алиса в стране чудес Отзывы о фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»
Come away Питер Пэн и Алиса в стране чудес 2020 / США / Великобритания
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Питер (Джордан А. Нэш) и Алиса (Кира Чанса) живут в большой и шумной семье. Бытовые тяготы, конечно, напоминают о том, что жизнь не в полной мере сказка, но дети не унывают и, стоит взрослым выйти из комнаты, погружаются в мир фантазий, с увлечением придумывая себе новые миры, противников и союзников. Способствует этому и среда: дом четы Литтлтон находится неподалеку от густого леса, где вполне мог бы ненароком пробежать Белый Кролик, поглядывающий на часы. Питер больше всего боится…

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Ирина Халиуллина 30 октября 2020, 14:04
Трейлер мне понравился. Я хочу посмотреть фильм. И ребенка поведу. Цвет кожи героев, меня вообще не смущает. Фантастика она и есть фантастика. Почему бы нет.
30 октября 2020, 14:04 Ответить
Мария Антипова 30 ноября 2020, 02:42
Немного чудноватый фильм
30 ноября 2020, 02:42 Ответить
Александра Дубровская 12 декабря 2020, 02:44
Фильм не для детей, минимум 16+, а лучше +18,как минимум тяжёлый фильм после некоторых сцен у ребёнка травма будет...
12 декабря 2020, 02:44 Ответить
Vika Prost 12 декабря 2020, 16:02
Фильм вообще не понравился, не интеренсный , скучный, ччерез пол часа уже хотелось уйти из зала
12 декабря 2020, 16:02 Ответить
Anut Ver 16 декабря 2020, 13:18
Не думала что с Джоли будет такой тупц фильм,и название не в тему и вообще все!до конца не досидели,скучно очень
16 декабря 2020, 13:18 Ответить
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