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Под гипнозом
Hypnotic
Под гипнозом, 2021
2021 / США
5.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
ужасы
триллер
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5.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
27 октября 2021
Премьера в мире
27 октября 2021
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Мэтт Энджел
В ролях
Кейт Сигел
Джейсон О’Мара
Дьюли Хилл
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.
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28 октября 2021 19:03
Кейт Сигел погружается в опасные игры разума в первом трейлере психологического триллера «Под гипнозом»
Звезда «Полуночной мессы» снова снялась в проекте Netflix.
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6 октября 2021 10:42
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