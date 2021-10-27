Под гипнозом, 2021

Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры

Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.