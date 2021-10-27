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Под гипнозом
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Hypnotic

Под гипнозом, 2021

2021 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 октября 2021
Премьера в мире 27 октября 2021
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Мэтт Энджел
Мэтт Энджел
В ролях
Кейт Сигел
Кейт Сигел
Джейсон О’Мара
Джейсон О’Мара
Дьюли Хилл
Дьюли Хилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под гипнозом 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.
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28 октября 2021 19:03
Кейт Сигел погружается в опасные игры разума в первом трейлере психологического триллера «Под гипнозом» Звезда «Полуночной мессы» снова снялась в проекте Netflix. 
Написать
6 октября 2021 10:42
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