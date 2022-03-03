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The Weekend Away

Поездка на выходные, 2022

2022 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Возраст 12+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ким Фаррант
Ким Фаррант
В ролях
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Luke Norris
Кристина Вульф
Зиад Бакри
Амар Буквич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поездка на выходные 2 постера
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Беззаботные каникулы оборачиваются криминальным капканом в трейлере триллера «Поездка на выходные» Релиз запланирован на 3 марта.
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11 февраля 2022 12:58
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