Поездка на выходные, 2022

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о выходе в прокат 5.6 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2022 Премьера онлайн 3 марта 2022 Премьера в мире 3 марта 2022 Возраст 12+ Стрим-сервис Netflix Режиссер Ким Фаррант В ролях Лейтон Мистер Luke Norris Кристина Вульф Зиад Бакри Амар Буквич Все актеры и съемочная группа 2 постера

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