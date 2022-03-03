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Поездка на выходные
The Weekend Away
Поездка на выходные, 2022
2022 / США
Трейлер
5.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
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5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 марта 2022
Премьера в мире
3 марта 2022
Возраст
12+
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Ким Фаррант
В ролях
Лейтон Мистер
Luke Norris
Кристина Вульф
Зиад Бакри
Амар Буквич
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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Беззаботные каникулы оборачиваются криминальным капканом в трейлере триллера «Поездка на выходные»
Релиз запланирован на 3 марта.
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11 февраля 2022 12:58
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