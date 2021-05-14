«Женщина в окне»: Рецензия Киноафиши

Доктор Анна Фокс (Эми Адамс) большую часть времени проводит дома. Женщина страдает агорафобией, поэтому не покидает уютные квадратные метры собственной квартиры. Единственной отдушиной для нее становится наблюдение за жителями дома напротив. В частности, в центре ее внимания оказываются Алистер (Гари Олдман), Итан (Фред Хехингер) и Джейн (Джулианна Мур) Расселы — семейство, проживающее по соседству.

Однажды Анна невольно становится свидетельницей убийства Джейн и обращается в полицию. Однако сотрудники правопорядка не находят свидетельств инцидента. Более того, Расселы обвиняют женщину в излишнем внимании к их семье и шпионаже. Окончательно все карты путает живая Джейн Рассел, вот только это совсем другая женщина (Дженнифер Джейсон Ли), не похожая на ту Джейн, что приходила в гости к Анне. Героиня Эми Адамс пытается разобраться, кто сошел с ума — она или все вокруг.

История «Женщины в окне» базируется на одноименном романе Дэниэла Мэллори, опубликованном в 2018 году. Редкий случай, когда права на экранизацию у автора купили за два года до публикации произведения. К тому же это последний проект компании Fox 2000 Pictures, занимавшейся независимым кино (контору поглотила Walt Disney Studios). Картина Джо Райта — классический пример долгостроя, пострадавшего от ряда форс-мажорных факторов, а также от ничем не оправданных амбиций продюсера (к слову, печально известного сегодня Скотта Рудина).

Женщина в окне

Фильм сняли еще в середине 2018 года, но дальше начался так называемый «производственный ад»: Рудину не понравился итоговый материал, он нанял Тони Гилроя («Адвокат дьявола», «Идентификация Борна»), чтобы тот основательно перекроил сценарий, а потом организовал пересъемки. Проект, естественно, съехал с изначальной даты выхода в 2019 году под эгидой 20th Century Studios. Но из-за истории со слиянием Fox и Walt Disney возникли сложности с репертуарной сеткой, так что «Женщина в окне» переехала на весну 2020-го. Далее вмешалась пандемия: фильм переехал на лето, а в итоге был продан на Netflix.

Идея новой работы Джо Райта, мягко говоря, не нова. Поэтому для наиболее яркого изобличения интриги, которую здесь всеми правдами и неправдами пытаются скрывать, нужны талантливые актеры, грамотно распределенный саспенс и мощные «чеховские ружья», стреляющие тогда, когда зритель этого не ожидает. С первым компонентом вроде бы все в порядке: в проект пригласили актеров первой величины. Эми Адамс, исполнившая главную роль, очень старается выдать на экране неординарную личность, оказавшуюся на грани нервного срыва. Зритель, если отталкиваться от замысла, вроде как не должен до самого финала понять, все происходящее — это плод ее фантазий или страшная действительность, в которой ее окружают абьюзеры и убийцы.

Помогают поддерживать этот безумный маниакально-депрессивный «карнавал» Алистер Рассел (Гари Олдман, едва сменивший амплуа горе-сценариста Германа Манкевича) и Дэвид (Уайатт Рассел) — арендатор в доме Анны, который становится невольным участником событий, раскрывая важную деталь о той самой Джейн. Но в целом второй план картины вовсе не прорабатывается: персонажи сменяют друг друга, а деталей их характеров мы толком и не узнаем. Да и сама история долгое время не движется вперед. Перманентное состояние, в котором герои пребывают в кадре (в основном образуя толпу вокруг персонажа Эми Адамс) — молчаливое обвинение в адрес ее нездоровой, как им кажется, психики.

Женщина в окне

«Женщина в окне» хочет, используя фундамент, подаренный «Окном во двор» Хичкока, возвести новый сценарный «скелет» (точнее надстройку) из душевной обструкции, психопатологии и детективной линии. Но если с интроспекцией во внутренний мир потерянной Джейн все более-менее понятно (мать, бросившая ребенка из-за невозможности дать ему хорошее воспитание, etc.), то к проявлениям фобии Анны и ее попытке изображать из себя Шерлока Холмса в юбке есть вопросы. Как, впрочем, и к сценарию в целом, не оставляющего камня на камне от оригинальной истории, представленной в романе.

Да, фильм не обязан вторить книге, с этим никто не спорит. Однако «свежее» кинопрочтение довольно внятного и логичного сюжета первоисточника попросту извратило его суть. Сценарист Трэйси Леттс, также поработавший над экранизацией «Женщины в окне», преподносит ни много ни мало попытку сюрреалистичного экскурса имени Дэвида Линча. Но утверждать, что совы — не то, чем кажутся, по-прежнему может только один человек. Как говорится, «у нас уже есть главный сюрреалист, и это не ты».

«Женщина в окне» — апофеоз абсурда, красное пятно в ряду детективных историй и еще один посредственный проект, в котором, к сожалению, оказались звездные актеры, не заслуживающие работать с таким бездарным материалом. Впрочем, на звездный каст и интригующий синопсис, обещающий разгадку важной тайны, могут повестись подписчики Netflix. Детективный триллер вполне может потягаться со среднестатистическими проектами линейки Netflix Original за звание фильма на вечер, который можно смотреть вполглаза.