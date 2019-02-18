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Юный Зейн из Бейрута взрослый не по годам. Нищее положение многодетной семьи обязывает его к беспрестанному выполнению ежедневных рутинных задач для торговца Ассада. Таскать тяжеленный баллон с газом, продавать на улице фрукты и сок, возиться с мусором. Его утро плавно перетекает в день, а день в ночь; сутки путаются в бесконечном кошмаре из грязи и родительских оскорблений, а единственным светлым пятном в жизни служит почти отцовская забота за младшей сестрой. Но родители выдают 11-летнюю…