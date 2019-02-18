Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капернаум Капернаум
Киноафиша Фильмы Капернаум Отзывы о фильме «Капернаум»
Cafarnaúm Капернаум 2018 / Ливан / Франция
8.2 Оцените
42 голоса
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Капернаум»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Юный Зейн из Бейрута взрослый не по годам. Нищее положение многодетной семьи обязывает его к беспрестанному выполнению ежедневных рутинных задач для торговца Ассада. Таскать тяжеленный баллон с газом, продавать на улице фрукты и сок, возиться с мусором. Его утро плавно перетекает в день, а день в ночь; сутки путаются в бесконечном кошмаре из грязи и родительских оскорблений, а единственным светлым пятном в жизни служит почти отцовская забота за младшей сестрой. Но родители выдают 11-летнюю…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
tanita_ru 18 февраля 2019, 17:48
Оценка
очень хороший фильм
18 февраля 2019, 17:48 Ответить
agaponka 27 февраля 2023, 22:44
Оценка
Очень. Понравился! До этого фильма начинала смотреть и включала, а этот с первых секунд затянул
27 февраля 2023, 22:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 36 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 68 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 56 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Кэт из «Семнадцати мгновений весны» долго прятала приемного сына, а зря: вырос сердцеедом (фото)
Звезда «Розыгрыша» вернула приемного ребенка в детдом: вот каким он вырос
Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс
Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде
Не поверите, какая красавица сыграла советского Маленького принца: удивительное преображение
Этот напиток, придуманный в СССР, раньше вызывал недоумение, а сейчас его обожают по всему миру
Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье
Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери
Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите
Раневская назвала два качества, которые позволяют женщине хорошо устроиться в жизни: сложно не согласиться
Копия «мымры» отчаялась стать желанной женщиной, но стилисты сотворили невозможное
«Гламурная баба-яга»: россиянка, которая произвела фурор на конкурсе красоты, напугала людей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше