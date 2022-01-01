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Надин Лабаки
Надин Лабаки
Nadine Labaki
О персоне
Фильмография
Надин Лабаки
Nadine Labaki
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Дата рождения
18 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Надин Лабаки
Родилась 18 февраля 1974 года. Баабда, Ливан.
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Фильмография Надин Лабаки
Капернаум
драма
2018, Ливан / Франция
8.0
Расплата
боевик, криминал, триллер
2014, Франция / Бельгия / США
6.0
Родной и чужой
драма
2010, Италия
5.0
Сахарные девушки
драма, мелодрама, комедия
2007, Франция / Ливан
7.0
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