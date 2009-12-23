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Три идиота Три идиота
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3 Idiots

Три идиота, 2009

2009 / Индия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Двое друзей отправляются на поиски пропавшего приятеля. В этом путешествии им предстоит постоянно ввязываться в уже давно забытые споры, расстроить чужую свадьбу и побывать на похоронах. Их дорога проходит через опасные места. И тут начинается еще одно не совсем обычное путешествие друзей дорогами их памяти.

Они вспоминают своего приятеля, неудержимого и свободомыслящего Ранчо, который каким-то удивительным образом ворвался в их жизнь и все в ней изменил. Они вспоминают те времена, когда все они жили в студенческом общежитии. Вспоминают о том, как зарождалась любовь Ранчо к бойкой девушке Пиа и о конфликте Ранчо с его наставником, настоящим тираном Виру Сахастрабудхе. И вот однажды Ранчо вдруг исчезает… Кем он был на самом деле? Откуда он родом? Почему исчез?

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 15 августа 2010
Премьера в мире 23 декабря 2009
Возраст 12+
Режиссер
Раджкумар Хирани
В ролях
Аамир Кхан
Аамир Кхан
Боман Ирани
Боман Ирани
Оми Вайдя
Карина Капур
Карина Капур
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три идиота 2 постера
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18 октября 2017 23:54
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