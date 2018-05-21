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Киноафиша Рецензии «Черный клановец»: Рецензия Киноафиши

«Черный клановец»: Рецензия Киноафиши

21 мая 2018 00:00
«Черный клановец»: Рецензия Киноафиши
Чёрный – самый белый цвет

Американский режиссёр Спайк Ли, известный своими «чернокожими» фильмами, представил в этом году на суд Каннскому кинофестивалю свою новую работу «Чёрный клановец», получившую «Гран-при жюри». Продюсером ленты выступил Джордан Пил, в прошлом году ставший одной из самых обсуждаемых персон в Голливуде после выхода картины «Прочь». Уже сейчас можно предсказать, что проект Спайка Ли вполне может стать одним из главных претендентов на главную золотую статуэтку в мире кинематографа, а мы, в свою очередь, рассказываем об одном из самых обсуждаемых фильмов киносмотра в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»
Кадр из фильма «Чёрный клановец»

В основу сюжета легла автобиография бывшего следователя Рона Сталворта, опубликованная не так давно. Действие картины разворачивается в 70-е годы в городке Колорадо-Спрингс. Молодой чернокожий парень Рон (Джон Дэвид Вашингтон) мечтает работать в местном отделении полиции, и его мечта сбывается. Начинать карьеру ему приходится с самых низов, выдавая в архиве папки с делами «белым» копам, которые пока ещё не привыкли к «цветным» сослуживцам. Однако вскоре Сталворт находит себе работу поинтереснее. Увидев в газете телефонный номер «ку-клукс-клана», он звонит по нему (при этом мастерски имитируя арийский акцент) и становится одним из членов группировки с целью раскрыть её дальнейшие преступные замыслы. Таким образом, он даёт старт непростой операции по внедрению, отправляя на личные встречи «Организации» своего коллегу Флипа (Адам Драйвер), которому в свою очередь приходится скрывать еврейское происхождение.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»
Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Несмотря на то что «Чёрный клановец» рассказывает о событиях прошлого, он является самым что ни на есть злободневным. Дело в том, что Спайк Ли был назначен режиссёром картины практически сразу же после событий в Шарлоттсвиле (где в 2017 году состоялось массовое противостояние правых и левых, в результате чего пострадали невинные люди), на которые нынешний президент Америки Дональд Трамп отреагировал крайне неоднозначно. Фильм начинается с небольшого видео, в котором герой Алека Болдуина участвует в расистской кампании за права белых (и это после сцены из «Унесённых ветром», которые затем вновь фигурируют в сюжете). Ну а в финале зрителей и вовсе ждёт документальная нарезка, освещающая тот самый август 2017-го, которая ставит точку в той проповеди, которую приготовил для нас режиссёр.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»
Кадр из фильма «Чёрный клановец»

В фильме также фигурирует Дэвид Дюк, известный расист, ультраправый националист и депутат, возглавлявший некогда отделение «ку-клукс-клана», противостоящий главному герою и подозрительно напоминающий Трампа. Несмотря на то что «Чёрный клановец» насквозь пропитан иронией, чёрным юмором и абсурдом, в нём также заложено огромное зерно ненависти, которую невозможно не прочувствовать. Это тот самый случай, когда художник сублимирует всю свою злость и обеспокоенность реальным положением вещей в искусство, которое, хоть и не способно исправить ситуацию, но всё же превращается в мощное высказывание, дышащее истинной свободой.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»
Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Но не стоит пугаться, что это очередное кино из разряда «снова эти американцы со своей толерантностью», так как в первую очередь Спайк Ли – выдающийся мастер рассказывать истории, а эта история, хоть и «чёрная» по всем параметрам, но всё-таки привлекает своей живостью, ироничностью и задором. Режиссёр умело воссоздаёт облик эпохи, с её ретро-причёсками, замшевыми куртками и музыкой, а актёры воплощают на экране проработанные и запоминающиеся образы. Является ли «Чёрный клановец» заявлением? Безусловно! Но главное, что подобное заявление совершенно не утомительно и, более того, очень весело выслушать.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»
Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрный клановец»

В российском прокате с 4 октября 2018 года

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