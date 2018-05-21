«Черный клановец»: Рецензия Киноафиши

Чёрный – самый белый цвет

Американский режиссёр Спайк Ли, известный своими «чернокожими» фильмами, представил в этом году на суд Каннскому кинофестивалю свою новую работу «Чёрный клановец», получившую «Гран-при жюри». Продюсером ленты выступил Джордан Пил, в прошлом году ставший одной из самых обсуждаемых персон в Голливуде после выхода картины «Прочь». Уже сейчас можно предсказать, что проект Спайка Ли вполне может стать одним из главных претендентов на главную золотую статуэтку в мире кинематографа, а мы, в свою очередь, рассказываем об одном из самых обсуждаемых фильмов киносмотра в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

В основу сюжета легла автобиография бывшего следователя Рона Сталворта, опубликованная не так давно. Действие картины разворачивается в 70-е годы в городке Колорадо-Спрингс. Молодой чернокожий парень Рон (Джон Дэвид Вашингтон) мечтает работать в местном отделении полиции, и его мечта сбывается. Начинать карьеру ему приходится с самых низов, выдавая в архиве папки с делами «белым» копам, которые пока ещё не привыкли к «цветным» сослуживцам. Однако вскоре Сталворт находит себе работу поинтереснее. Увидев в газете телефонный номер «ку-клукс-клана», он звонит по нему (при этом мастерски имитируя арийский акцент) и становится одним из членов группировки с целью раскрыть её дальнейшие преступные замыслы. Таким образом, он даёт старт непростой операции по внедрению, отправляя на личные встречи «Организации» своего коллегу Флипа (Адам Драйвер), которому в свою очередь приходится скрывать еврейское происхождение.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Несмотря на то что «Чёрный клановец» рассказывает о событиях прошлого, он является самым что ни на есть злободневным. Дело в том, что Спайк Ли был назначен режиссёром картины практически сразу же после событий в Шарлоттсвиле (где в 2017 году состоялось массовое противостояние правых и левых, в результате чего пострадали невинные люди), на которые нынешний президент Америки Дональд Трамп отреагировал крайне неоднозначно. Фильм начинается с небольшого видео, в котором герой Алека Болдуина участвует в расистской кампании за права белых (и это после сцены из «Унесённых ветром», которые затем вновь фигурируют в сюжете). Ну а в финале зрителей и вовсе ждёт документальная нарезка, освещающая тот самый август 2017-го, которая ставит точку в той проповеди, которую приготовил для нас режиссёр.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

В фильме также фигурирует Дэвид Дюк, известный расист, ультраправый националист и депутат, возглавлявший некогда отделение «ку-клукс-клана», противостоящий главному герою и подозрительно напоминающий Трампа. Несмотря на то что «Чёрный клановец» насквозь пропитан иронией, чёрным юмором и абсурдом, в нём также заложено огромное зерно ненависти, которую невозможно не прочувствовать. Это тот самый случай, когда художник сублимирует всю свою злость и обеспокоенность реальным положением вещей в искусство, которое, хоть и не способно исправить ситуацию, но всё же превращается в мощное высказывание, дышащее истинной свободой.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Но не стоит пугаться, что это очередное кино из разряда «снова эти американцы со своей толерантностью», так как в первую очередь Спайк Ли – выдающийся мастер рассказывать истории, а эта история, хоть и «чёрная» по всем параметрам, но всё-таки привлекает своей живостью, ироничностью и задором. Режиссёр умело воссоздаёт облик эпохи, с её ретро-причёсками, замшевыми куртками и музыкой, а актёры воплощают на экране проработанные и запоминающиеся образы. Является ли «Чёрный клановец» заявлением? Безусловно! Но главное, что подобное заявление совершенно не утомительно и, более того, очень весело выслушать.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрный клановец»

В российском прокате с 4 октября 2018 года