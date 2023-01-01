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Черный клановец Черный клановец
Киноафиша Фильмы Черный клановец Награды и номинации фильма Черный клановец
BlacKkKlansman Черный клановец 2018 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Черный клановец

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
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