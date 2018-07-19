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Zoe Зои 2018 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Зои»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Деятельность компании, в которой работает Коул (Юэн Макгрегор), характеризуется пристальным вниманием к романтическим отношениям. В офис фирмы может прийти пара и ответить на вопросы теста, результаты которого покажут, насколько влюбленные подходят друг другу… в процентах. Одиночки тоже могут пройти тест и оставить информацию о себе в базе данных, вторую половинку им подыщет компьютер. Еще работники фирмы изобрели препарат «Бенисол», позволяющий пережить чувство влюбленности.…

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Леонид Аверин 19 июля 2018, 03:27
Мама, я робота люблю
Мама, я робота люблю
19 июля в прокат выходит фантастическая мелодрама Дрейка Доремуса «Зои». Как и положено фестивальному фильму, на больших экранах он будет идти недолго. Смелая попытка снять авторское кино про искусственный интеллект и любовь кажется интригующей, однако спасти зрителя от скуки не сможет даже Кристина Агилера в эпизодической роли робота-проститутки.
Главные герои фильма – сотрудники компании, которая при помощи новейших технологий готова помочь людям в любовных делах. Так, фармацевтический отдел предлагает таблетки, на пару часов способные вернуть ощущение первой влюблённости. Другим направлением является интервьюирование людей и анализ их предпочтений, на основе которых можно узнать, на сколько процентов вы совместимы с потенциальным партнёром. Именно после такой услуги Коул (Юэн Макгрегор) и его жена Эмма (Рашида Джоунс), узнав, что не подходят друг другу, так расстраиваются, что решают развестись. Коул с головой бросается в работу над новым поколением андроидов, созданных, чтобы любить и никогда не бросать свою вторую половинку. В свободное время, как и подобает гику, он сидит дома, пьёт винишко, ест полуфабрикаты и грустит.Почему в него влюбляется его коллега Зои (Леа Сейду), без спойлеров объяснить совершенно нереально. Впрочем, в картине Доремуса много необъяснимого помимо мотивации героев. Неясно, почему интерьер инновационной компании больше похож на МФЦ после капитального ремонта. Вообще атмосфера будущего, пусть и недалёкого, никак не передана. Если постоянно не напоминать себе, что некоторые герои – роботы, легко забыть о том, что смотришь фантастический фильм.Тем не менее, первые полчаса кажется, что темы, поднятые режиссёром (ответственность создателя перед своим творением, суть самосознания, отдаление людей друг от друга по вине технологий, призванных нас сближать), вот-вот раскроются. Но вместо этого зрителю предлагают калейдоскоп сцен, в которых Коул и Зои болтают в пустой аудитории, поют в пустой комнате, ходят в гости к бывшей жене Коула и его десятилетнему сыну, купаются в озере и занимаются прочими приятными и несомненно интересными вещами. Тем временем, остальные герои фильма, например, безответно влюблённый в Зои андроид Эш (Тео Джеймс), отодвинуты на второй, если не на третий план, и их сюжетные линии не получают никакого развития вовсе.Вместо глубокомысленной притчи о любви и самопознании у Доремуса получилась обычная мелодрама с счастливым финалом, которую украшает разве что актёрская игра Макгрегора, Сейду и Джеймса. Если вы их страстный поклонник или же просто хотите поплакать в одиночестве в тёмном зале кинотеатра, можете уделить «Зои» чуть больше полутора часов своего времени. Всем остальным любителям чувственных драматичных фильмов в жанре sci-fi лучше пересмотреть оскароносную картину Спайка Джонза «Она» или на худой конец первую серию третьего сезона «Чёрного зеркала». 4 из 10
19 июля 2018, 03:27 Ответить
Okey22 22 июля 2018, 09:35
Оценка
Скучный фильм с предсказуемым финалом. Абсолютный провал.
22 июля 2018, 09:35 Ответить
Marinka Mandarinka 22 июля 2018, 10:16
Оценка
Фильм в целом понравился. Есть над чем подумать. Зная манеру работы Доремуса, что-то подобное и ожидала. Но любителям драйва не советую, чтобы потом не ныли, что скучно.. Это не экшн-фильм
22 июля 2018, 10:16 Ответить
Anastasia Pastva 4 августа 2018, 11:53
Оценка
Чувственный, про любовь. Не романтичный, не динамичный, но очень даже)
4 августа 2018, 11:53 Ответить
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