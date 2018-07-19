Наша рецензия

Деятельность компании, в которой работает Коул (Юэн Макгрегор), характеризуется пристальным вниманием к романтическим отношениям. В офис фирмы может прийти пара и ответить на вопросы теста, результаты которого покажут, насколько влюбленные подходят друг другу… в процентах. Одиночки тоже могут пройти тест и оставить информацию о себе в базе данных, вторую половинку им подыщет компьютер. Еще работники фирмы изобрели препарат «Бенисол», позволяющий пережить чувство влюбленности.…