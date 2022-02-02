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Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
Мэттью Грей Гублер
Мэттью Грей Гублер Matthew Gray Gubler
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Дата рождения
9 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Мэттью Грей Гублер

Родился 9 марта 1980 года. Лас-Вегас, Невада, США.

Фильмография Мэттью Грей Гублер
Любовь на троих
Любовь на троих
мелодрама 2020, США / Корея
5.0
Наездница
Наездница
драма 2020, США
5.0
Зои
Зои
мелодрама 2018, США
6.0
Новизна
Новизна
мелодрама, драма 2017, США
6.0
Убить за 68
Убить за 68
триллер, комедия, криминал 2017, США
6.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный 2015, США
6.0
Если твоя девушка - зомби
Если твоя девушка - зомби
фэнтези, ужасы, комедия 2014, Великобритания
7.0
Бэтмен: Нападение на Аркхэм
Бэтмен: Нападение на Аркхэм
боевик, приключения, анимация 2014, США
7.0
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Возобновление сериала «Мыслить как преступник» остается в планах Paramount+ Ранние заявления звезды проекта о том, что возрождение «умерло» сразу после объявления, были опровергнуты.
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2 февраля 2022 15:12
Лидера ведьмовской общины настигает его прошлое в трейлере комедийного инди-фильма «Король-рыцарь» Ключевые роли исполнили звезды сериалов «Мыслить как преступник» и «Мир Дикого Запада».
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24 января 2022 13:22
Сериал «Мыслить как преступник» получит продолжение во главе с прежним шоураннером Проект официально завершился в феврале прошлого года.
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22 февраля 2021 13:46
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