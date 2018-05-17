«Пчелка Майя и Кубок меда»: Рецензия Киноафиши

Да начнутся игры

Жители Макового лужка, небольшого улья, где живет пчелка Майя и ее лучший друг Вилли, хорошо работали весь год и у них есть достаточно меда на зиму. Но по приказу королевы им нужно отдать половину еды в казну, а это грозит вымиранием их поселению. Услышав о такой несправедливости, Майя и Вилли отправляются в Пчелкоград. Там пчелки пытаются встретиться с королевой, чтобы не дать погибнуть Маковому лужку. Им дается возможность сохранить мед, но придется принять участие в ежегодной спортивной игре за «Кубок меда». Майе и ее новым друзьям по команде, придется научиться работать вместе, ведь в этом конкурсе хотят выиграть все, а проигрывать никто не намерен.

Кадр из фильма «Пчелка Майя и Кубок меда»

Создатели совершенно посредственного мультфильма «Невероятный Блинки Билл» решили взяться за классику и вернуть в кино легенду – «Пчелку Майю», на которой уже успело вырасти не одно поколение. А чтобы современным зрителям было интереснее, они разбросали различные параллели с уже ставшими классикой детскими проектами. То тут, то там при просмотре вылезают «уши» «Алисы в стране чудес» (богомол, который, кажется, не в себе и является чем-то средним между гусеницей и Шляпником), «Гринча» (королева - вылитая родственница противника новогодних праздников) и множества других мультфильмов про насекомых («Тайная жизнь насекомых», «Приключения Флика»). И как это ни удивительно, начальные полеты на стрекозах - это вылитые «Звездные войны» («Скрытая угроза» и гонка маленького Энакина Скайуокера навсегда в наших сердцах), а компания тли – это поющие панды из «Зверопоя», которые на момент выхода мультфильма стали новыми миньонами из «Гадкого я». Герои, конечно, обязательно тоже споют, правда, ближе к финалу (привет «Тролли») в самый ответственный и важный момент, хотя авторы вряд ли слышали о нашем «Последнем богатыре», где Иван занимался примерно тем же самым.

Кадр из фильма «Пчелка Майя и Кубок меда»

За «Кубок меда» сражаются совершенно разношерстные команды. Но художникам и сценаристам удалось сделать каждого индивидуальностью. При просмотре, зрители, даже самые маленькие, не задаются вопросом, кто появляется перед ними. У каждого героя свой характер и что-то во внешности, что отличает его от остальных.

Кадр из фильма «Пчелка Майя и Кубок меда»

Саундтрек у «Пчелки Майи и Кубка меда» просто замечательный. С запоминающимися мелодиями и легкими, понятными даже самым крохотным зрителям, текстами. Мультфильм не отличается графикой или прорисовкой героев, эти лавры пожизненно принадлежат компании Pixar, зато сама история и ее поучительная часть в виде игры прекрасно работают на поле целевой аудитории, рассказывая, как лучше поступать и действовать в предложенных обстоятельствах.

Кадр из фильма «Пчелка Майя и Кубок меда»

Мультфильм «Пчелка Майя и Кубок меда» - настоящий подарок для самых маленьких. С приключениями, музыкой, забавными героями и моралью о главном: о том, что плохо работать в одиночку, компанией веселее, быстрее и эффективнее. Проект получился очень ярким, стремительным, снятым в лучших традициях семейной и европейской анимации с обязательными, уже хорошо отработанными элементами больших американских студийных мультфильмов. Казалось бы, зрители все это уже видели, но создатели «Пчелки Майи и Кубка меда», завернули свою историю в такую приятную и позитивную обертку, что все сравнения идут скорее в плюс, а свою собственную дорожку они смогут продолжить новыми историями о егозе пчелке и ее друзьях. А еще мультфильм дает возможность зрителям дожить до долгожданного продолжения «Суперсемейки», которая станет одним из главных семейных развлечений этого лета.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 17 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Пчелка Майя и Кубок меда»