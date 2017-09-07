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Постер фильма Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
5.8
Киноафиша Фильмы Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
5.8

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

, 2017
Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
Германия / криминал, семейный / 18+
Постер фильма Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
5.8

В ролях

Девид Штрисов
Катарина Вакернагель
Ханнес Вегенер
Сюзанн фон Борсоди
Leo Seppi
Luca
Lilly Barshy
Luise
Marleen Quentin
Mia
Ruben Meiller
Benny
Нино Бёлау
Olaf
Зоран Пингел
Bosse
Эмилия Флинт
Alice
Marc Zwinz
Polizist Hannes Krabbe
Режиссер Кристиан Тееде
Сценарист Дирк Анер, Angelika Mönning
Композитор Корнелиус Ренц, Mario Schneider
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 сентября 2017
Дата выхода
8 сентября 2017 Австрия
7 сентября 2017 Германия
Сборы в мире $503 932
Производство Albolina Film, Letterbox Filmproduktion, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Другие названия
Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs, The Peppercorns and the Curse of the Black King, De Peperbollen en de Vloek van de Zwarte Koning, Détectives en herbe, Die Pfefferkörner und der Fluch der Berge, Els investigadors i la maledicció del Rei Fosc, Klub detektywów i klątwa czarnego króla, La maledizione del re nero, Los Investigadores y la maldición del Rey Oscuro, Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Pipariņi, Pipraterad ja musta kuninga needus, 胡椒和黑王的詛咒, Pepparkornen och bergsvålnadens skatt

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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