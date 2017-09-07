Другие названия

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs, The Peppercorns and the Curse of the Black King, De Peperbollen en de Vloek van de Zwarte Koning, Détectives en herbe, Die Pfefferkörner und der Fluch der Berge, Els investigadors i la maledicció del Rei Fosc, Klub detektywów i klątwa czarnego króla, La maledizione del re nero, Los Investigadores y la maldición del Rey Oscuro, Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Pipariņi, Pipraterad ja musta kuninga needus, 胡椒和黑王的詛咒, Pepparkornen och bergsvålnadens skatt

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