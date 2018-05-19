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Пчелка Майя и Кубок меда Пчелка Майя и Кубок меда
Киноафиша Фильмы Пчелка Майя и Кубок меда Отзывы о мультфильме «Пчелка Майя и Кубок меда»
Maya the Bee: The Honey Games Пчелка Майя и Кубок меда 2018 / Австралия / Германия
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Пчелка Майя и Кубок меда»

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Наша рецензия

Жители Макового лужка, небольшого улья, где живет пчелка Майя и ее лучший друг Вилли, хорошо работали весь год и у них есть достаточно меда на зиму. Но по приказу королевы им нужно отдать половину еды в казну, а это грозит вымиранием их поселению. Услышав о такой несправедливости, Майя и Вилли отправляются в Пчелкоград. Там пчелки пытаются встретиться с королевой, чтобы не дать погибнуть Маковому лужку. Им дается возможность сохранить мед, но придется принять участие в ежегодной спортивной игре…

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Алина Андреева 19 мая 2018, 07:21
Ну, такое. Помню раньше когда этот мульт был нарисованный а не анимированный было более интерсней)
19 мая 2018, 07:21 Ответить
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