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Жители Макового лужка, небольшого улья, где живет пчелка Майя и ее лучший друг Вилли, хорошо работали весь год и у них есть достаточно меда на зиму. Но по приказу королевы им нужно отдать половину еды в казну, а это грозит вымиранием их поселению. Услышав о такой несправедливости, Майя и Вилли отправляются в Пчелкоград. Там пчелки пытаются встретиться с королевой, чтобы не дать погибнуть Маковому лужку. Им дается возможность сохранить мед, но придется принять участие в ежегодной спортивной игре…