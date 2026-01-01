Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ноэль Клири
Noel Cleary
Киноафиша
Персоны
Ноэль Клири
Ноэль Клири
Noel Cleary
Карьера
Режиссер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.3
Пчелка Майя и Кубок меда
(2018)
6.1
Пчелка Майя: Медовый движ
(2021)
5.2
Невероятный Блинки Билл
(2016)
Фильмография Ноэль Клири
6.1
Пчелка Майя: Медовый движ
Maya the Bee 3: The Golden Orb
приключения, анимация
2021, Германия / Австралия
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Пчелка Майя и Кубок меда
Maya the Bee: The Honey Games
анимация, детский
2018, Австралия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Невероятный Блинки Билл
Blinky Bill the Movie
анимация, приключения, детский
2016, США / Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
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