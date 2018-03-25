«Зачетный препод 3»: Рецензия Киноафиши
Нравоучительная немецкая комедия Боры Дагтекина «Зачётный препод» вышла на экраны в 2013 году и произвела настоящий фурор, собрав в прокате около 80 миллионов долларов при скромном бюджете и став одной из самых успешных картин в Германии за всю историю. Тот факт, что сиквелу – быть, не вызывал никаких сомнений, и в 2015 году уже известные герои вернулись на большой экран, повторив кассовый триумф предшественника у себя на родине. И теперь, лента, известная на немецком как Fack ju Göhte, получила третью часть.
Зеки Мюллер – бывший преступник, а ныне первоклассный учитель, которого воля случая занесла в одну из самых безумных школ в городе. Казалось бы, он уже прошёл все испытания в попытке взрастить из самых отпетых учеников в мире достойных людей, но на носу выпускные экзамены, а во время теста по определению будущей профессии ребят ждёт такое большое разочарование, что они падают духом и решают, что для них всё потеряно. Однако от Зеки так просто не отделаешься, ведь он пообещал себе, что эти оболтусы должны выпуститься из школы и не свернуть на преступную дорожку, на которую когда-то попал он сам.
Если вторая часть являлась неким повторением первой, дублируя основные конфликты при смене места действия, то третья, можно сказать, подводит под ними черту и концентрируется на других проблемах. Зеки окончательно трансформировался в законопослушного гражданина, и его прошлое больше не напоминает о себе. Теперь в центре сюжета оказываются именно ученики, которым предстоит пройти свой собственный путь и превратиться в полноценных членов общества. Кроме того, «Зачётный препод 3» пытается говорить на такие сложные темы, как буллинг и подростковый суицид, но делает это в своей особенной комедийной манере.
В этот раз вновь не обошлось без обильного количества сортирного юмора, который, кажется, перешёл все границы. Тем не менее комедию Боры Дагтекина продолжают любить немецкие зрители за её злободневность, простоту и любимых актёров. К тому же свой «Зачётный препод» существует практически в каждой стране («Очень плохая училка» в Америке, «Безумные преподы» во Франции», «Крутой учитель Онидзука» в Японии и, наконец, «Физрук» в России), и это всегда будет актуальным.
К сожалению, так уж сложилось, что участь комедийных сиквелов хоть и благоприятна по части кассовых сборов, потому как зрители всегда интересуются, что же случится дальше с уже полюбившимися героями, но по критерию качества они всегда проигрывают оригиналу. Ничего нового «Зачётный препод 3» не сможет вам предложить, разве что желание сказать наконец Зеки Мюллеру «до свидания». Комедия, с не самым свойственным для жанра хронометражем в два часа, хоть и проповедует обязательные для усвоения молодыми людьми ценности, но всё-таки умудряется сделать столько страйков по части нижепоясных шуток, что благополучно может оттолкнуть от себя добрую часть аудитории.
Пожалуй, единственным, что ещё способно удержать внимание, являются актёры. К сожалению, в этот раз на экране мы не увидим Каролину Херфурт, исполнявшую роль возлюбленной Зеки по имени Лиси. Тем не менее ей нашлась достойная замена в лице Сандры Хюллер, известной большинству по роли дочери в «Тони Эрдманне», героиня которой сочетает в себе одновременно доброту и безбашенность. Элиас ЭмБарек в этот раз немного отходит на задний план, уступая дорогу молодым актёрам. И, конечно же, не обошлось в фильме и без свойственной финалу сентиментальности. Хотя, кто знает, может быть, через пару лет нас ждёт новая глава из жизни Зеки Мюллера – но лучше бы всё-таки нет.
Олеся Трошина
В российском прокате с 12 апреля 2018 года.
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