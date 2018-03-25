«Зачетный препод 3»: Рецензия Киноафиши

Зачётный препод. Эпизод III: Возвращение учителя

Нравоучительная немецкая комедия Боры Дагтекина «Зачётный препод» вышла на экраны в 2013 году и произвела настоящий фурор, собрав в прокате около 80 миллионов долларов при скромном бюджете и став одной из самых успешных картин в Германии за всю историю. Тот факт, что сиквелу – быть, не вызывал никаких сомнений, и в 2015 году уже известные герои вернулись на большой экран, повторив кассовый триумф предшественника у себя на родине. И теперь, лента, известная на немецком как Fack ju Göhte, получила третью часть.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Зеки Мюллер – бывший преступник, а ныне первоклассный учитель, которого воля случая занесла в одну из самых безумных школ в городе. Казалось бы, он уже прошёл все испытания в попытке взрастить из самых отпетых учеников в мире достойных людей, но на носу выпускные экзамены, а во время теста по определению будущей профессии ребят ждёт такое большое разочарование, что они падают духом и решают, что для них всё потеряно. Однако от Зеки так просто не отделаешься, ведь он пообещал себе, что эти оболтусы должны выпуститься из школы и не свернуть на преступную дорожку, на которую когда-то попал он сам.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Если вторая часть являлась неким повторением первой, дублируя основные конфликты при смене места действия, то третья, можно сказать, подводит под ними черту и концентрируется на других проблемах. Зеки окончательно трансформировался в законопослушного гражданина, и его прошлое больше не напоминает о себе. Теперь в центре сюжета оказываются именно ученики, которым предстоит пройти свой собственный путь и превратиться в полноценных членов общества. Кроме того, «Зачётный препод 3» пытается говорить на такие сложные темы, как буллинг и подростковый суицид, но делает это в своей особенной комедийной манере.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

В этот раз вновь не обошлось без обильного количества сортирного юмора, который, кажется, перешёл все границы. Тем не менее комедию Боры Дагтекина продолжают любить немецкие зрители за её злободневность, простоту и любимых актёров. К тому же свой «Зачётный препод» существует практически в каждой стране («Очень плохая училка» в Америке, «Безумные преподы» во Франции», «Крутой учитель Онидзука» в Японии и, наконец, «Физрук» в России), и это всегда будет актуальным.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

К сожалению, так уж сложилось, что участь комедийных сиквелов хоть и благоприятна по части кассовых сборов, потому как зрители всегда интересуются, что же случится дальше с уже полюбившимися героями, но по критерию качества они всегда проигрывают оригиналу. Ничего нового «Зачётный препод 3» не сможет вам предложить, разве что желание сказать наконец Зеки Мюллеру «до свидания». Комедия, с не самым свойственным для жанра хронометражем в два часа, хоть и проповедует обязательные для усвоения молодыми людьми ценности, но всё-таки умудряется сделать столько страйков по части нижепоясных шуток, что благополучно может оттолкнуть от себя добрую часть аудитории.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Пожалуй, единственным, что ещё способно удержать внимание, являются актёры. К сожалению, в этот раз на экране мы не увидим Каролину Херфурт, исполнявшую роль возлюбленной Зеки по имени Лиси. Тем не менее ей нашлась достойная замена в лице Сандры Хюллер, известной большинству по роли дочери в «Тони Эрдманне», героиня которой сочетает в себе одновременно доброту и безбашенность. Элиас ЭмБарек в этот раз немного отходит на задний план, уступая дорогу молодым актёрам. И, конечно же, не обошлось в фильме и без свойственной финалу сентиментальности. Хотя, кто знает, может быть, через пару лет нас ждёт новая глава из жизни Зеки Мюллера – но лучше бы всё-таки нет.

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Олеся Трошина

В российском прокате с 12 апреля 2018 года.

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