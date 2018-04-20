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Зачетный препод 3 Зачетный препод 3
Киноафиша Фильмы Зачетный препод 3 Отзывы о фильме «Зачетный препод 3»
Fack ju Göhte 3 Зачетный препод 3 2017 / Германия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Зачетный препод 3»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Нравоучительная немецкая комедия Боры Дагтекина «Зачётный препод» вышла на экраны в 2013 году и произвела настоящий фурор, собрав в прокате около 80 миллионов долларов при скромном бюджете и став одной из самых успешных картин в Германии за всю историю. Тот факт, что сиквелу – быть, не вызывал никаких сомнений, и в 2015 году уже известные герои вернулись на большой экран, повторив кассовый триумф предшественника у себя на родине. И теперь, лента, известная на немецком как Fack…

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olchik_zot 20 апреля 2018, 21:27
Оценка
Я ходила на первые две части и мне понравились, даже через какое-то время пересматривала дома. От третьей части я просто в восторге... лёгкая комедия в немецком стиле, хорошая игра актёров, отлично подобраная музыка. Главная идея этого фильма - нужно поверить в себя и можно в его добиться.
20 апреля 2018, 21:27 Ответить
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