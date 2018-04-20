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Нравоучительная немецкая комедия Боры Дагтекина «Зачётный препод» вышла на экраны в 2013 году и произвела настоящий фурор, собрав в прокате около 80 миллионов долларов при скромном бюджете и став одной из самых успешных картин в Германии за всю историю. Тот факт, что сиквелу – быть, не вызывал никаких сомнений, и в 2015 году уже известные герои вернулись на большой экран, повторив кассовый триумф предшественника у себя на родине. И теперь, лента, известная на немецком как Fack…