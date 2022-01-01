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Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Jella Haase
О персоне
Фильмография
Йелла Хаазе
Jella Haase
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Дата рождения
27 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Йеллы Хаазе
Родилась 27 октября 1992 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Йеллы Хаазе
Кокон
драма, мелодрама
2020, Германия
6.0
Идеальный секрет
комедия
2019, Германия
6.0
Гномы в деле
анимация, семейный
2019, Германия
6.0
Берлин, Александерплац
драма
2019, Германия
6.0
Зачетный препод 3
комедия
2017, Германия
6.0
Храброе сердце. Заговор в королевстве
анимация, приключения
2017, Германия / США
4.0
Зачетный препод 2
комедия
2015, Германия
6.0
Зачётный препод
комедия
2013, Германия
7.0
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