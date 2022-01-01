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Бора Дагтекин
Бора Дагтекин
Bora Dagtekin
О персоне
Фильмография
Бора Дагтекин
Bora Dagtekin
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Дата рождения
27 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Боры Дагтекина
Родился 27 октября 1978 года. Ганновер, Германия.
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Фильмография Боры Дагтекина
Идеальный секрет
комедия
2019, Германия
6.0
Зачетный препод 3
комедия
2017, Германия
6.0
Зачетный препод 2
комедия
2015, Германия
6.0
Зачётный препод
комедия
2013, Германия
7.0
Турецкий для начинающих
комедия
2012, Германия
6.0
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